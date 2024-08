Base Dawgz erzielt mit seinem Vorverkauf 3 Mio. USD, heiße Chance bald vorbei!

Der Vorverkauf des motivierenden Memecoins Base Dawgz konnte rund 3 Monate nach seinem Start erfolgreich die Marke von 3 Mio. USD übertreffen. Denn das Verkaufstempo hat aufgrund des optimistischen Marktausblicks und des nahenden Endes des Presales sogar noch einmal zugenommen, während Brett um 30,3 % gestiegen ist.

Nur noch spätestens bis zum 28. August um 20:00 Uhr UTC haben Interessierte die Möglichkeit, die Coins des interoperablen Share-to-Earn-Memecoins noch vor der ersten Listung an einer DEX zu kaufen.

Parallel dazu konnte der führende Base-Memetoken Brett in den vergangenen sieben Tagen einen steilen Anstieg verzeichnen, was zeigt, dass der Base-Narrativ noch nicht vorüber ist. In dieser Hinsicht ist Base Dawgz sogar mit seinem Namen prädestiniert, an die Spitze der Memetoken-Nische der Chain zu steigen.

Fortan haben Anleger allerdings nur noch weniger als drei Tage Zeit, um die Coins im Presale zu kaufen. Somit könnten viele die besondere Chance verpassen, wenn sie nicht schnell handeln. Denn noch werden die Coins für einen Preis in Höhe von 0,008173 USD angeboten. Bereits am ersten Listungstag könnte der Kurs auch angesichts des bullischen Umfeldes explodieren.

Brett-Kurs steigt steil durch Listungen an Kryptobörsen

Welchen positiven Effekt die Notierungen auf eine Kryptowährung haben können, lässt sich aktuell gut am Beispiel von Brett erkennen. Denn der Memecoin konnte die ganze Woche über steigen und hat ein Plus von 30,56 % verzeichnet, wobei in den vergangenen 24 Stunden noch einmal weitere 3,5 % hinzugekommen sind.

Ein Faktor, welcher Brett Auftrieb verliehen hat, war die Listung an der südkoreanischen Kryptobörse Upbit. Durch dieses Ereignis ist das Handelsvolumen des Memecoins um 193 % auf 66 Mio. USD gestiegen.

Neben der Notierung von Upbit gab es noch eine weitere Ankündigung von der Kryptobörse Binance, welche einen Future für Brett einführen wird. Somit können die Anleger mit Hebel in den Memetoken investieren und ihn sogar noch leichter in die Höhe treiben. Deshalb könnte sich der Aufwärtstrend auch die kommende Woche über fortsetzen.

Bei Brett handelt es sich um einen Memecoin, welcher in diesem Jahr an seinem Allzeithoch im Vergleich zum initialen Listungspreis um bis zu 160.581 % steigen konnte. Aber auch jetzt liegt er mit 85.270 % noch immer deutlich im Plus.

Einer der Erfolgsfaktoren von Brett ist das schnell expandierende Ökosystem der Base-Chain. Denn bei diesem handelt es sich um eine Ethereum-Skalierungslösung, welche die Nachteile im Vergleich zu Solana besser ausgleichen kann und von der breiten Nutzerbasis der Kryptobörse Coinbase profitiert.

Angesicht der Korrelation der Memecoins mit ihren Layer-1s hatte dies auch einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf von Brett, insbesondere, da es sich bei ihm um den führenden Vertreter handelt. Aber auch seine Zugehörigkeit zu den beliebten Matt-Furie-Charakteren war ein Faktor.

Bisher fehlt der Base Chain allerdings das Lieblings-Maskottchen Shiba Inu, wofür nun Base Dawgz gestartet wurde. Somit sollen Anleger auch eine Möglichkeit erhalten, um in das Thema auf dieser Blockchain zu investieren.

Base Dawgz bringt die Shiba Inus auf Base

Angesichts des hohen Fundraising-Betrages von Base Dawgz liegt die Vermutung nahe, dass die Anleger in ihm einen Überflieger erkannt haben, welcher möglicherweise sogar Brett schlagen und überdurchschnittliche Gewinne einfahren kann.

Jedoch soll Base Dawgz den Kryptomarkt nicht nur mit seiner Shiba-Inu-Variante für die Base Chain bereichern. Ebenso verwendet er fortschrittliche Technologien wie Portal Bridge und Wormhole, mit welchen die Grenzen zwischen den einzelnen Chains aufgehoben werden. Somit ist er auch auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC verfügbar.

Mit einer solchen Aufstellung kann wiederum leichter Liquidität in das Projekt strömen, während es ebenso von der zusätzlichen Aufmerksamkeit profitiert. Somit könnte Base Dawgz sogar noch Brett übertreffen.

Hätten Sie zu Beginn 100 USD in Brett investiert, könnten Sie sich mit einem Verkauf am Allzeithoch über einen Gewinn von 160.581 USD freuen. Bei $DAWGZ kommt hingegen sogar noch die Staking-Rendite hinzu, welche aktuell bei 797 % liegt. Beides zusammen macht Base Dawgz zu einer deutlich vielversprechenderen Investmentoption.

Aufgrund des großen Potenzials hat auch ClayBro den $DAWGZ-Coins in die Liste der besten Investmentoptionen aufgenommen, wie sich in seinem folgenden Video auf YouTube sehen lässt:

So können Sie Base Dawgz im Presale kaufen

Noch können Sie die Coins von Base Dawgz über die Website des Projektes kaufen. Dafür entscheiden Sie sich einfach aus dem Angebot Base, Ethereum, Solana, Avalanche und BSC für eine Blockchain und synchronisieren eine kompatible Wallet mit der Internetseite.

Dann können Sie je nach Chain verschiedene Coins für die Zahlung verwenden. Auf Base sind die ETH und USD, auf Ethereum ETH und USDT, auf Solana SOL, auf BSC BNB und USDT und auf Avalanche AVAX.

Der Smart Contract von Base Dawgz wurde von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Solid Proof auf Schwachstellen überprüft. Bei dieser Untersuchung konnten keinerlei Probleme identifiziert werden, womit Anleger von einer größeren Sicherheit und leichteren Liquiditätsflüssen profitieren.

Wichtige Nachrichten und Ankündigungen über Base Dawgz erfahren Sie besonders schnell auf X und Telegram. Ebenso können Sie hier mit der Gemeinschaft interagieren, um etwa Belohnungen in $DAWGZ zu verdienen.

Sofern noch Coins von Base Dawgz übrig sind, haben Anleger nur noch weniger als drei Tage Zeit, um sich in dem Basejump-Adrenalinjunkie $DAWGZ noch vor der ersten Listung zu positionieren. Wenn Sie sich nicht einen der potenziell besten Base-Memecoins entgehen lassen wollen, sollten Sie jetzt $DAWGZ-Token kaufen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.