Solana News: Darum ist Ethereum höher bewertet!

Solana zählt zu einer der am schnellsten wachsenden und vielversprechendsten Blockchains auf dem Markt. Einige vermuten sogar, dass es sich bei SOL aufgrund vieler Vorteile gegenüber ETH sogar um einen Ethereum-Killer handeln könnte. Andererseits werden andere Stimmen lauter, dass der Solana-Narrativ nun schon vorüber sei. Da SOL bereits in einigen On-Chain-Daten die Führung übernommen hat, wollen wir einmal sehen, welche Faktoren dann die höhere Bewertung von Ethereum rechtfertigen. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um spannende Einblicke in die Bewertung der Kryptowährungen und das Wettrennen - Ethereum vs. Solana - zu erhalten.

Solana hat bereits in einigen wichtigen Metriken die Führung übernommen

Erst heute hat Solana wieder ein neues Jahreshoch beim im SOL gemessenem TVL (Total Value Locked) verzeichnet, wobei er bei 34,83 Mio. SOL und somit umgerechnet 5,45 Mrd. USD liegt. Zwar wurde das neue Hoch nur in Solana gemessen erzielt, dennoch zeigt es das große Interesse an den Angeboten der Blockchain.

Im Gegensatz dazu lässt dies bei Ethereum noch auf sich warten. In US-Dollar betrachtet, sieht die Entwicklung sogar noch enttäuschender aus. Allerdings darf auch nicht vergessen werden, dass auf der führenden Blockchain für dezentrale Angebote mit 52,11 Mrd. USD schon deutlich mehr digitale Assets verwahrt werden, was mehr als das Zehnfache ist.

Prozentual konnte Solana den TVL mit 285 % seit Jahresbeginn deutlich schneller steigern als Ethereum, was nur auf 73,49 % kommt. Betrachtet man es hingegen nominal, so wurden in den Angeboten auf Ethereum seit Jahresbeginn 22,08 Mrd. USD mehr verwahrt, während bei Solana nur weitere 4,04 Mrd. USD hinzugekommen sind. Somit ist es nur rund ein Sechstel.

Vergleich TVL von Ethereum und Solana | Quelle: DeFiLlama

In der Vergangenheit neigte hingegen der TVL dem Kurs zu folgen, sodass der Kurs eher als ein vorlaufender Indikator für die auf der Blockchain gesperrten digitalen Vermögenswerte ist. Bei der Marktkapitalisierung ist Ethereum aktuell mit 333,19 Mrd. USD nur 4,5-mal so hoch wie Solana bewertet. Somit müsste der TVL von SOL stärker steigen oder der Kurs fallen.

Ebenso verzeichnet Solana schon seit Oktober 2020 jeden Tag mehr Transaktionen als die anderen Blockchains. Auch wenn man die Layer-2s von Ethereum hinzuzählt, auf welche immer mehr der Netzwerkaktivität ausgewichen ist, kann ETH dennoch nicht Solana übertreffen. Allerdings liegt ETH inklusive Layer-2s mit einem 1,3 % höheren Marktanteil der DEX-Trader vor SOL.

Anteil der täglich aktiven Trader nach Chains Stand 24. August | Quelle: basierend auf Dune - @ally

Auf das Transaktionsvolumen der Stablecoin scheinen die Anleger ebenso weniger Wert zu legen. Denn Solana ist hier mit 115,23 Mio. USD führend, während Ethereum inklusive Arbitrum, Polygon, Base und Optimism nur auf 84,10 Mio. USD kommt, was sogar noch weniger als die 110,14 Mio. USD von der BNB Smart Chain sind. Zudem hat Solana auch basierend auf den Daten von Visa und Allium bei den kumulierten Stablecoin-Transaktionen die Führung übernommen.

Volumen aller Stablecoin-Transaktionen nach Blockchain | Quelle: basierend auf Visa und Allium

Darum ist Ethereum höher bewertet

Beim Handelsvolumen an den dezentralen Kryptobörsen konnte Solana teilweise die Führung übernehmen. Allerdings hat es sich dabei immer nur um vereinzelte Tage gehandelt, sodass Ethereum schnell wieder an die Spitze zurückkehrte. Somit ist dies ein weiterer Faktor, welcher die höhere Bewertung von Ethereum erklärt.

Noch immer ist ETH in dieser Hinsicht mit einem Anteil von 30,36 % führend, während Solana hinter BNB Smart Chain mit 15,51 % auf den dritten Platz mit 14,28 % kommt. Kumulativ betrachtet ist Solana mit 57,12 Mrd. USD noch deutlich hinter Ethereum mit seinen 1,64 Bil. USD.

Dies entspricht gerade einmal nur einem Anteil von 3,37 % und ist verschwindend gering. Allerdings ist die auch auf die längere Vorlaufzeit von Ethereum zurückzuführen. Denn Solana wurde erst im März 2020 gestartet, während es bei Ethereum der 30. Juli 2015 war.

DEX-Volumen nach Chain | Quelle: DeFiLlama

Ungefähr fünf Jahre nach dem Start kam Ethereum laut den Angaben von Coindesk auf ein TVL von 3,68 Mrd. USD. In dieser Hinsicht hat sich Solana derzeit mit 5,45 Mrd. USD schon deutlich besser entwickelt. Zeitweise waren es sogar schon im zweiten Jahr mehr als 10 Mrd. USD, was fast das Dreifache von dem von Ethereum ist.

Berücksichtigt man die kumulative Inflationsrate der USA seit dem Start von Ethereum, welche bei 32,71 % liegt, so hätte der TVL von Solana höchstens bei 4,88 Mrd. USD liegen dürfen. Dann wäre der Unterschied des aktuellen Niveaus zu der Entwicklung von Ethereum bereits deutlich geringer.

Damals ist der TVL von ETH innerhalb der Folgemonate jedoch explosionsartig angestiegen, wobei jeden Monat rund weitere 3 Mrd. USD hinzugekommen sind, bis laut den Angaben von Statista im November 2021 am Hoch von ETH ein TVL von 105,97 Mrd. USD erreicht wurde. Vergleicht man Solana hingegen damit, so kann es Ethereum nicht das Wasser reichen.

TVL von Ethereum von 2018 bis 2022 | Quelle: Statista

Damit eine Layer-1-Blockchain wachsen kann, werden auch möglichst viele Angebote auf dieser benötigt. Im DeFi-Bereich konnte sich Ethereum seit Anbeginn als Platzhirsch behaupten, wobei die Chain mittlerweile laut DeFiLlama auf 1.152 Protokolle kommt. Dies beinhalten DEXs, Lending, Staking, Stablecoin, Derivate, Versicherungsprotokolle und mehr.

Solana hat allerdings mit 158 nur weniger als ein Siebtel so viel wie Ethereum, wobei aber auch andere Angebote wie GameFi, NFTs und mehr hinzukommen. Dennoch hat ETH in dieser Hinsicht den größten Vorsprung und kann somit auch für eine höhere Nachfrage sorgen.

Zählt man auch die der übrigen Layer-2s hinzu, so sind es sogar zusammen 636.395 Protokolle gegenüber 158 von Solana, womit SOL nur auf einen Anteil von 0,025 % kommt. Dies ist auch einer der wichtigsten Gründe für die niedrigere Bewertung von Solana. Allerdings hat auch der Ethereum-Killer eine aktive Entwicklergemeinschaft von mehr als 2.400 Personen.

