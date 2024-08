DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Frauen in der Wissenschaft: Von Marie Curie bis NurExones innovative Forschung

Frankfurt (pta/25.08.2024/08:30) - Frauen spielen seit langem eine wichtige Rolle in der Wissenschaft, obwohl ihre Beiträge oft übersehen oder unterschätzt werden. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind die Physikerin Marie Curie und die Mathematikerin Ada Lovelace, die durch ihre bahnbrechende Arbeit und ihre Entschlossenheit den Weg für künftige Generationen von Wissenschaftlerinnen ebneten. Heute bringen immer mehr Frauen ihr Fachwissen in innovative biopharmazeutische Unternehmen wie NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) ein. Zum Beispiel Prof. Shulamit Levenberg, Dr. Noa Avni und Dr. Yona Geffen.

Prof. Shulamit Levenberg: Kapazität auf dem Gebiet der Gewebe- und Stammzelltechnik

Prof. Levenberg ist sowohl eine herausragende Forscherin auf dem Gebiet der Gewebe- und Stammzelltechnik als auch eine engagierte Verfechterin der Frauenförderung in Wissenschaft und Industrie. Ihr eigenes Beispiel zeigt, wie Forschung und Familie erfolgreich in Einklang gebracht werden können. Neben ihrer Rolle als Mitbegründerin von NurExone ist Professor Shulamit Levenberg Dekanin der Fakultät für Biomedizinische Technik am Technion, Israel¹. Derzeit leitet sie das Technion Center for 3D Bioprinting und das Rina & Avner Schneur Center for Diabetes Research². Für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Krill-Preis der Wolf Foundation. Im Jahr 2021 wurde sie zu einer der 50 einflussreichsten Frauen in Israel ernannt, und 2022 erhielt sie den Shimon Peres Lifetime Award.

NurExone wurde nach einem bedeutenden Experiment am Technion gegründet, bei dem intranasal verabreichte Exosomen (das Vorzeigeprodukt von NurExone, ExoPTEN") bei gelähmten Ratten mit Rückenmarksverletzungen eingesetzt wurden. Dieses Experiment führte zu bemerkenswerten Ergebnissen: Bei 75 % der Versuchstiere wurde die motorische Funktion wiederhergestellt. Levenbergs Arbeit hat das Potenzial, das Leben von Menschen mit Rückenmarksverletzungen grundlegend zu verändern. Ihre kontinuierlichen Bemühungen in Forschung und Entwicklung und ihre Leidenschaft für die Förderung von Frauen in der Wissenschaft machen sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit in der Branche.

Dr. Noa Avni: über vielfältige Erfahrungen im biotechnischen Bereich

Dr. Avni, die im November 2023 zur F&E-Direktorin ernannt wurde, verfügt über vielfältige Erfahrungen im biotechnischen Bereich und leitete Projekte bei führenden Biotech-Unternehmen wie MeMed Diagnostics, Nanoghost und Minovia. Sie promovierte am Technion Institute of Technology unter der Leitung des Nobelpreisträgers für Chemie, Prof. Aaron Ciechanover.

Dr. Yona Geffen: berät und unterstützt NurExone bei präklinischen und klinischen Aktivitäten

Im Juni 2024 begrüßte NurExone Biologic Inc. auch Dr. Yona Geffen als Beraterin, um die präklinischen und klinischen Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen. Dr. Geffen, derzeit Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Gamida Cell Ltd. bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie mit. Unter ihrer Leitung erhielt Gamida Cell (ISIN: IL0011552663IL0011552663) die FDA-Zulassung für Omisirge® - eine innovative Stammzelltherapie.

Dr. Geffen³ wird die Entwicklung der präklinischen und klinischen Aktivitäten bei NurExone unterstützen. Dr. Avni? erklärte: "Dr. Geffens Fachwissen und Erfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir im Biotech-Sektor vorankommen und die Kraft der Exosomen für die regenerative Medizin nutzbar machen. Wir heißen sie in unserem Team willkommen und freuen uns auf ihre Beiträge".

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://www.technion.ac.il/en/home-2/ ² https://techmrc.technion.ac.il/staff/prof-shulamit-levenberg/ ³ https://www.linkedin.com/in/yona-geffen-phd- ? https://www.linkedin.com/in/noa-avni/ 25061b4?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain= il

