Der DAX hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von 1,7 Prozent erzielt. Auch in der neuen Handelswoche dürften die Bullen am Steuer bleiben und den Index weiter nach oben treiben. Als Kurstreiber könnten sich neben der Zinspolitik auch die Quartalszahlen einiger wichtiger Technologiekonzerne erweisen.Den Freitag hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 18.633 Punkte beendet. Aus charttechnischer Sicht könnte der DAX in der neuen Handelswoche seine Erholung mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...