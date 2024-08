Die Zeiten an der Börse sind unruhiger und längst steigen nicht mehr alle Aktien in einer breiten Rallye. Doch laut den Analysten von Oppenheimer können Anleger jetzt mit diesen attraktiven Buy & Sell Wetten gute Chancen haben Geld zu verdienen: Spätestens seit Anfang August ist klar: Die deutliche Rallye an den Märkten ist vorerst vorbei. Der massive Anstieg der Volatilität und die Abstrafung einiger Highflyer-Werte zeigen eindeutig, dass die Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...