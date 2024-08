Meme-Coins explodieren weiter: Letzte Chance im Presale von PlayDoge

Eine erneute Aufwärtsbewegung im Bereich der Meme-Coins scheint unmittelbar bevorzustehen, während der Vorverkauf von PlayDoge ($DOGE) stark im Fokus steht. Diese Entwicklung folgt auf die Ankündigung von Fed-Chef Jerome Powell, der den Beginn von Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat.

In den letzten 24 Stunden hat sich der Trend bestätigt, da der Preis von Pepe um 15 Prozent gestiegen ist, Dogwifhat um 17 Prozent und Popcat um 20 Prozent gestiegen ist. Auch Dogecoin, einer der bekanntesten Meme-Coins, konnte in den letzten sieben Tagen einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Hier zeigt sich eine mögliche weitere Aufwärtsbewegung.

Nach einer Phase der Konsolidierung ist die Risikobereitschaft der Investoren zurückgekehrt, wobei besonders kleinere Projekte wie PlayDoge wieder in den Fokus rücken.

Laut Daten von CoinGecko hat sich die Marktkapitalisierung des Meme-Coin-Sektors in den letzten 24 Stunden um rund 10 Prozent erhöht und liegt nun bei 46,5 Milliarden US-Dollar.

Der Vorverkauf von PlayDoge endet in zwei Tagen, am 26. August um 12 Uhr deutsche Zeit. Dies bedeutet, dass interessierte Investoren nur noch begrenzt Zeit haben, sich frühzeitig zu positionieren.

Die beschleunigte Entwicklung des zugehörigen Spiels, das schneller voranschreitet als ursprünglich geplant, könnte für Investoren eine attraktive Gelegenheit darstellen. Die Nachfrage nach PlayDoge hat daher zuletzt deutlich zugenommen.

PlayDoge ist eine Krypto-Neuinterpretation des Tamagotchi-Trends. Diese wird bald auf Google Play und im Apple App Store verfügbar sein. Die Vorfreude auf das Spiel spiegelt sich in den bisher gesammelten 6,30 Millionen US-Dollar wider. Interessierte Investoren haben jedoch nur noch zwei Tage Zeit, um $PLAY zum Vorverkaufspreis von 0,00531 US-Dollar zu erwerben.

Die jüngsten Teaser zu PlayDoge auf X präsentieren ein dynamisches und lebendiges Gameplay, das die Community bereits in hohe Erwartung versetzt hat. Der Vorverkauf zielt darauf ab, 6,735 Millionen Dollar einzusammeln. Dies ist ein Ziel, das angesichts der sich wandelnden Marktstimmung und der nahenden Frist am 26. August realisierbar erscheint.

Insoweit ist unter Investoren bekannt, dass sich die Mittelbeschaffung für Kryptoprojekte in der Endphase beschleunigt, was die zunehmende FOMO unter Investoren erklärt. Kurz nach Abschluss des Vorverkaufs werden Token-Claiming und Listings an dezentralen Börsen (DEX) erwartet.

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Token, die einzelne Käufer erwerben können, abgesehen von der Gesamtmenge der verfügbaren Tokens.

PlayDoge: Retro-Gaming trifft auf Meme-Coins

Nach der Veröffentlichung des Alpha-Materials des mobilen Retro-Spiels PlayDoge hat das Projekt weitere Gameplay-Clips auf X präsentiert. In den neuen Videos wird unter anderem die Fütterungsroutine des virtuellen Shiba Inu-Haustiers gezeigt, bei der die Spieler das passende Futter auswählen müssen, um die Gesundheit des Tieres zu erhalten. Ähnlich wie bei den ursprünglichen Tamagotchis ist regelmäßiges Füttern entscheidend, um das virtuelle Haustier am Leben zu halten. Allerdings entfällt die Notwendigkeit, ein neues Gerät zu kaufen, falls es stirbt. Krypto-Technologie bringt den Tamagotchi also moderner und besser zurück.

Wie beim Original spielt auch bei PlayDoge die Fellpflege eine zentrale Rolle. Spieler müssen ihr virtuelles Haustier regelmäßig pflegen, beispielsweise durch Duschen, um seine Gesundheit zu erhalten. Diese Mechaniken erinnern stark an das klassische Tamagotchi, wo Sauberkeit und Ordnung ebenfalls im Mittelpunkt standen. Die gezeigten Gameplay-Clips bestätigen, dass PlayDoge auf allen Mobilgeräten gespielt werden kann, unterstützt durch die Monetarisierungskraft dezentralisierter Krypto-Netzwerke. Der Erfolg des Vorverkaufs beruht jedoch nicht nur auf dem Spielpotenzial, sondern auch auf der Kombination zweier heißer Trends: Meme-Coins und Web3-Gaming.

PlayDoge setzt auf gigantischen Zielmarkt

PlayDoge bietet eine einzigartige Play-to-Earn-Komponente, die Spieler für ihre Bemühungen in der Tierpflege mit $PLAY belohnt, wodurch ihre Aktivitäten monetarisiert werden. Diese Funktion ermöglicht es PlayDoge, von einem wachsenden Markt zu profitieren, der bis 2031 auf 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Durch das nostalgische Tamagotchi-ähnliche Erlebnis spricht PlayDoge auch die Fangemeinde digitaler Haustierspiele an, die bis Juni 2023 weltweit 91 Millionen Geräte gekauft hatte. Dies kombiniert das Projekt mit Nostalgie und Krypto-Technologie.

PlayDoge bietet Krypto-Enthusiasten die Möglichkeit, eine persönlichere Verbindung zu ihrer Lieblingshunderasse aufzubauen, während sie gleichzeitig $PLAY verdienen. Die anfänglichen Investitionen könnten nur einen Bruchteil dessen darstellen, was $PLAY in Zukunft erreichen könnte. Die Fantasie könnte hier steigen, wenn das Spiel startet und die Nachfrage nach dem Token steigt. PlayDoge könnte sich durch sein Play-to-Earn-Modell als der nächste große Meme-Coin etablieren.

Das Projekt hat bereits ein intensives Smart-Contract-Audit durch SolidProof durchlaufen, das keine kritischen Probleme im Code feststellte.

Um $PLAY zu erwerben, können Interessierte auf der PlayDoge-Website ihr Wallet verbinden und BNB, USDT oder ETH eintauschen. Auch Bankkarten werden akzeptiert.

Aktuelle Informationen zum Vorverkauf und zur Spieleentwicklung sind über die PlayDoge-Community auf X und Telegram verfügbar.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.