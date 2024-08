DJ EZB/Lane: Rückkehr auf Inflationsziel "noch nicht sicher"

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rückkehr auf das Inflationsziel von 2 Prozent der EZB ist "noch nicht sicher". Das erklärte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in seiner Rede im Rahmen des Zentralbankerforums in Jackson Hole am Wochenende. Die Geldpolitik müsse solange wie nötig restriktiv bleiben, um den Desinflations-Prozess hin auf das angestrebte Inflationsziel zeitnah zu unterstützen.

Zugleich müsse sichergestellt sein, dass sich die Rückkehr auf das Inflationsziel als nachhaltig erweise, so Lane laut Redetext. Ein Zinspfad, der sich zu lange auf einem zu hohen Niveau bewege, würde eine mittelfristig zu niedrige Inflation zur Folge haben mit Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beschäftigung.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2024 04:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.