DJ In Sachsen und Thüringen bleibt AfD vorne - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen liegt die AfD in einer neuen Umfrage in beiden Ländern in Führung. Regierungsmehrheiten ohne Beteiligungen des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) oder der AfD sind nach den Ergebnissen, die das Meinungsforschungsinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" (BamS) erhoben hat, demnach nicht möglich.

In Sachsen erreicht die AfD laut Insa-Umfrage 32 Prozent und liegt damit vor der CDU mit 30 Prozent. BSW kommt auf 15 Prozent, die SPD auf 6 Prozent, die Grünen auf 5 Prozent. Die Linke wäre mit 4 Prozent nicht mehr im Dresdner Landtag vertreten. Die Freien Wähler kommen auf 3 Prozent, die Sonstigen (inklusive der FDP) auf 5 Prozent. Eine Mehrheit im Landtag ohne die AfD wäre damit nur mit Beteiligung des BSW möglich.

In Thüringen liegt die AfD laut BamS-Umfrage mit 30 Prozent klar in Führung. Knapp hinter der CDU mit 21 Prozent steht das BSW mit 20 Prozent. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow erreicht 14 Prozent, die SPD 6 Prozent. Grüne und FDP wären mit jeweils 3 Prozent nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten. Die Sonstigen kommen auf 3 Prozent.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2024 04:15 ET (08:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.