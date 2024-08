DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial EU PLC verzeichnet starkes Wachstum im zweiten Quartal 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/25.08.2024/10:30) - ISX Financial EU PLC ("ISXPlc" ISIN: CY0200861017) vermeldete kürzlich erfreuliche Ergebnisse für das zweite Quartal 2024. Das Unternehmen setzt seinen Aufwärtstrend fort und festigt seine Position als führendes Unternehmen in den Bereichen "Banktech" und "Regtech".

Aufwärtstrend setzt sich fort

ISX Financial verzeichnete ein deutliches Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 74% im Jahresvergleich. Trotz eines geringfügigen Rückgangs von 2% im Quartalsvergleich hält das Unternehmen seinen starken Aufwärtstrend bei. Das Nettovermögen stieg deutlich um 123% im Jahresvergleich und um 35% gegenüber dem Vorquartal.

Marktführende Stellung gefestigt

Das Unternehmen hat seine Position als Marktführer gefestigt und weist eine EBITDA-Marge von 56% auf. Diese starke Marge spiegelt die Fähigkeit von ISX Financial wider, Kosten effizient zu managen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Als hybrides Banktech-Zahlungsunternehmen bietet ISX Financial weiterhin direkte Finanzdienstleistungen für Kunden und robuste Infrastrukturlösungen für andere Finanzinstitute.

Investitionen in Forschung und Patententwicklung

ISX Financial investierte im zweiten Quartal 2024 0,7 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Diese Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für technologische Innovation. Ein bedeutender Fortschritt war der Erhalt einer formellen Zulassungsbenachrichtigung vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) für ein neues Patent zur "Identitätsverifizierung mit ununterbrochener Videoaufnahme". Dieses Patent zielt darauf ab, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für Kunden zu verbessern. CFO Ajay Treon betonte die überdurchschnittliche Leistung des Unternehmens und die erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen. CEO Nikogiannis Karantzis unterstrich das Engagement für Innovation und profitables Wachstum.

ISX Financial strebt ein nachhaltiges Wachstum an

Für die Zukunft zeigt sich ISX Financial optimistisch und revidiert das Umsatzziel für 2024 auf 50 Millionen Euro. Das Unternehmen plant, seine EBITDA-Marge auf 30%-40% zu erweitern, basierend auf seinem vielfältigen Geschäftslinien-Mix. ISX Financial bleibt zuversichtlich, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen und langfristigen Wert für Stakeholder zu schaffen. Mit kontinuierlichen Investitionen in modernste Technologien und der Erweiterung des Dienstleistungsangebots positioniert sich das Unternehmen weiterhin als Innovationsführer im Finanzsektor. Die soliden Quartalsergebnisse und der positive Ausblick unterstreichen die starke Marktposition von ISX Financial. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von den wachsenden Möglichkeiten im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen zu profitieren und seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler ISX Financial " oder "Nebenwerte".

ISX Financial https://www.isx.financial

Quellen: https://www.isx.financial/blog/24q2earnings

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)