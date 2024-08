© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Phil Town wurde als Buchautor bekannt, managt aber auch erfolgreich einen Hedgefonds, der hauptsächlich in gut positionierte Firmen investiert. Phil Town wurde durch seine "Rule-Nr.-1-Investmentbücher" bekannt, in denen er einen ähnlichen Anlageansatz wie Warren Buffett beschreibt. Heute arbeitet er als Investment-Coach und Fondsmanager des Rule One Fund, der aktuell ein Volumen von etwa 188 Millionen US-Dollar besitzt. Ursprünglich war Town als Colorado-River-Rafting-Guide aktiv, bei dem er einen erfahrenen Investor kennenlernte, der sein Mentor wurde. Mittlerweile wächst sein Vermögen stetig und Town ist selbst zum Vorbild vieler Investoren geworden. Er bevorzugt marktführende Firmen …