Frankfurt (pta/25.08.2024/11:00) - Mit über 18 Billionen Dollar stellt die Europäische Union - nach den USA und vor China - den zweitgrößten Binnenmarkt der Welt dar. In diesem Zusammenhang sind Subventionen für die Förderung der regionalen Entwicklung von großer Bedeutung - insbesondere in der CEE-Region (Zentral- und Osteuropa).

CEE-Region bietet Wachstums- bzw. Nachholpotenzial

Im Jahr 2023 erwiesen sich laut einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft?(IW) Polen (8,2 Mrd. Euro), Rumänien (6,0 Mrd. Euro) und Ungarn (4,6 Mrd. Euro) als die größten Nettoempfänger der Europäischen Union. In Osteuropa fließt ein erheblicher Teil der EU-Subventionen in die Infrastrukturentwicklung. Ziel ist es, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zwischen den Regionen zu verringern.

Infrastrukturausgaben umfassen den Bau und die Modernisierung von Verkehrswegen wie Straßen, Bahnstrecken und Flughäfen sowie Investitionen in die Energieinfrastruktur, Wasserversorgung und Abwassersysteme. All diese Maßnahmen sind entscheidend für die Entwicklung der wirtschaftlich schwächeren Regionen Osteuropas, da sie den Zugang zu nationalen und internationalen Märkten verbessern, die regionale Vernetzung stärken und somit insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

In sieben europäischen Ländern "daheim"

Der strategische Fokus der PORR Group richtet sich eindeutig auf Europa. Als Heimmarkt betrachtet das Unternehmen Länder, in denen es eine besonders starke Präsenz und Marktstellung hat. Derzeit hat die PORR sieben Heimmärkte definiert: Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Hier realisiert der Baukonzern seit Jahren signifikante Bauprojekte. Außerdem besitzt die PORR in diesen Ländern eine umfassende lokale Expertise, verfügt über ein großes Netz an Partnerschaften und hat dadurch eine führende Marktposition erlangt.

Um als Bauunternehmen langfristig in einem Markt erfolgreich zu sein und die aktuellen Chancen im Infrastrukturbau nutzen zu können, ist eine gute Marktposition entscheidend. In ihren Heimmärkten zeichnet sich die PORR daher dadurch aus, dass sie dort die komplette umfangreiche Leistungspalette bietet. Als Full-Service-Provider ist sie in der Lage auch bei hochkomplexen Projekten nach dem Prinzip "alles aus einer Hand" zu arbeiten, ein klares Alleinstellungsmerkmal in der europäischen Bauwirtschaft. Zudem hat sie über das kontinuierliche Realisieren von Projekten mit hoher Qualität- und Termintreue seit Jahren wichtige partnerschaftliche Beziehungen zu Auftraggebern und Lieferanten aufbauen können.

Ziel des PORR-Managements ist es, in sämtlichen Heimmärkten zumindest zu den Top drei Bauunternehmen zu gehören. In Österreich (1), Deutschland (3), Polen (3) und der Slowakei (2) ist dieses Ziel bereits erreicht. Parallel dazu verspricht man sich überdurchschnittliches Wachstumspotenzial u.a. durch das Geschäftsfeld R&M (Renovation & Maintenance). Mehrere europäische Länder, darunter zahlreiche Heimmärkte der PORR, fördern das Renovieren und Instandhalten von Gebäuden und Infrastrukturen, um die Energieeffizienz zu verbessern, die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern und den CO?-Ausstoß zu reduzieren. Nur so können die vorgegebenen Klimaziele erreicht werden. Auch auf internationaler EU-Ebene gibt es in diesem Kontext zahlreiche Initiativen und Programme. Diese setzen nicht nur starke Anreize für die Mitgliedstaaten, sondern bieten auch finanzielle Unterstützung bei Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

