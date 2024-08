Hamburg (ots) -Egal, ob Bäckerei oder Schuhladen, Parkhaus oder Werkstatt: NDR Kultur sucht ab sofort Orte für vier außergewöhnliche Konzerte. Es geht dabei vor allem um Räume und Umgebungen in Norddeutschland, an denen Menschen keine Musik erwarten würden. Wer über einen solch ungewöhnlichen Ort verfügt und ihn für die "NDR Kultur PopUp! Konzerte" anbieten möchte, kann sich jetzt unter ndr.de/popup bewerben. Informationen zu der Aktion gibt es auch im Radioprogramm von NDR Kultur und unter ndr.de/kultur.Bei den "NDR Kultur PopUp! Konzerten" werden im Zeitraum vom 18. September bis zum 9. Oktober hochkarätige Musikerinnen und Musiker auftreten, die u. a. bereits den Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie oder die Carnegie Hall gefüllt haben. Dazu zählen der Akkordeonist Martynas Levickis und der Tenor Julian Prégardien. Letzterer wird ein Streichquartett aus Stipendiaten der Balthasar-Neumann-Akademie mitbringen. Außerdem werden die Hamburger A-Cappella-Gruppe LaLeLu und die von der Insel Föhr stammende Singer-Songwriterin Norma dabei sein. Alle haben für ein Konzert zugesagt, ohne vorher zu wissen, wo dieses stattfinden wird. Mit der Aktion will der Radiosender die Live-Atmosphäre aus den Konzertsälen holen und in den Alltag der Norddeutschen bringen.Entsprechend der Bewerbungen wird eine Jury für jedes der vier Konzerte drei mögliche Orte auswählen. Diese treten dann in einer Abstimmung gegeneinander an. Entscheidend für die Bewerber*innen ist in dieser Phase, möglichst viele Menschen zu animieren, ihre Stimme für den jeweiligen Ort abzugeben. Wann das möglich ist, wird NDR Kultur in der Vorwoche jedes Konzerts im Programm nennen.Die Konzertdaten im Einzelnen:18.09. Tenor Julian Prégardien und Stipendiaten der Balthasar-Neumann-Akademie26.09. A-Cappella-Gruppe LaLeLu2.10. Akkordeonist Martynas Levickis9.10. Singer-Songwriterin Norma und BandPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5850317