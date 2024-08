Wochenausblick - Unternehmenszahlen und Konjunktur

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche wird es etwas entspannter aufgrund weniger Quartalszahlen großer Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Wochenstart verläuft, wie so oft, sehr ruhig, wobei mit einem steigenden Spannungsbogen bis zum Ende der Börsenwoche zu rechnen ist. Entsprechend fällt der Montag weniger aufregend aus, lediglich der Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und der Dallas Fed Herstellungsindex aus den USA sind von Interesse. Bedeutende Meldung von Quartalszahlen bleiben leider aus.















Dienstag:



Am Dienstag scheint sich der Wind zu drehen, so meldet unter anderen die BHP Group ihre Quartalszahlen. Dabei handelt es sich um das größte australische Rohstoff- und Bergbauunternehmen, mit dem Fokus auf den Abbau von Industriemetallen und fossilen Brennstoffen. Aber auch aus der Baubranche gibt es mit dem französischen Konzern Vinci S.A. spannende Zahlen. Interessante Konjunkturdaten kommen am Dienstag sowohl aus Deutschland, mit der Bekanntgabe des BIP, als auch aus den USA mit der Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens durch das Conference Board.

















Mittwoch:



Pünktlich zur Wochenmitte teilt ein wahres Schwergewicht seine Quartalszahlen mit, die Rede ist von Nvidia Corp. Aber auch Technologieunternehmen wie Salesforce Inc. und Crowdstrike Holdings Inc. melden ihre Earnings. Ebenfalls spannend werden die Zahlen von BYD Co. Ltd., einem aufstrebenden chinesischen Automobilhersteller, welcher sich auf die Produktion von Elektroautos fokussiert. Konjunkturell ist vor allem Australien von Interesse, da der Verbraucherpreisindex bekanntgegeben wird, welcher ein genaueres Licht auf die Inflation wirft.















Donnerstag:



Am Donnerstag können Investoren und Investorinnen mit weiteren Quartalsberichten aus dem Technologiesektor rechnen. Das größte Unternehmen ist dabei Dell Technologies Inc. gefolgt von Marvell Technology Inc., einem Halbleiterproduzenten und Autodesk Inc., einem Softwareentwickler. In Deutschland wird zu dem der harmonisierte, als auch der nicht harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Desweiterem steht in den USA die Meldung des annualisierten Bruttoinlandsproduktes an.















Freitag:



Der Freitag wird stark von Konjunkturdaten dominiert, dementsprechend gibt es leider keine spannenden Quartalszahlen. So beginnt der Tag mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes aus Japan, dem schließen sich die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland sowie der Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Zum Tagesende werden noch die jährlichen Kernausgaben für persönlichen Konsum aus den USA publiziert.











