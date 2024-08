© Foto: Nasir Kachroo - picture alliance / NurPhoto



Der Goldpreis hat zu Beginn der Woche neue Allzeithochs erreicht und scheint sich nah der Marke von 2.500 US-Dollar zu stabilisieren. Gleich mehrere Gründe sprechen laut UBS dafür.Trotz des rasanten Anstiegs gibt es Anzeichen dafür, dass der Markt noch nicht überhitzt ist. Joni Teves, Rohstoffexperte bei der Schweizer Großbank UBS, betont, dass die aktuelle Positionierung nicht übertrieben wirkt. Der Markt habe gezeigt, dass er sich oberhalb von 2.500 US-Dollar wohlfühlt", so der Stratege. Wesentliche Treiber des Preisanstiegs sind die dovishen Erwartungen an die US-Notenbank. Die Marktteilnehmer rechnen mit mehreren Zinssenkungen in diesem Jahr, was zusammen mit niedrigeren Realzinsen und …