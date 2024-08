© Foto: adobe.stock.com



Was für ein Comeback! Im Schatten von Gold haben Silber und Kupfer die Trendwende eingeläutet. Die beiden Metalle stehen damit an der Schwelle zur Wiederaufnahme der Rallye. Gold wieder auf Kurs Gold schüttelte die Konsolidierung der letzten Tage ab. Nach einem kleinen Schwächeanfall ist das Edelmetall wieder auf Kurs. So ganz überraschend kam das nicht. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen für eine Fortsetzung der Goldpreisrallye. Lesen Sie hierzu den aktuellen Gold-Kommentar: "Entscheidende Phase - Gold bricht Rallye überraschend ab. Strauchelt nun etwa das Edelmetall?". In Erwartung haussierender Goldpreise bleiben die Aktien der Goldproduzenten erste Wahl und versprechen …