Sektoranalyse Healthcare Facilities REITs Infrastruktur für den Gesundheitssektor

Gesundheits-REITs gewinnen zunehmend an Attraktivität für renditeorientierte Investoren. Diese Anlageform profitiert von der insbesondere in den reifen Industrieländern demografisch bedingten steigenden Nachfrage im Gesundheitssektor und bietet Zugang zu einem breiten Spektrum medizinischer Immobilien - von Arztpraxen bis hin zu Pflegeheimen. Der Reiz liegt in der Möglichkeit, am Wachstum des Gesundheitsmarktes zu partizipieren, ohne selbst als Immobilienverwalter tätig zu werden. Hinzu kommen steuerliche Vorteile der Real Estate Investment Trusts, die sich ergeben, sofern der Löwenanteil des Gewinns per Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Welltower (WELL) - ISIN US95040Q1040

Mit einer Marktkapitalisierung von fast 73 Milliarden USD ist Welltower der Platzhirsch im Sektor der Healthcare Facilities REITs. Das Unternehmen besitzt rund 3000 Immobilien in den USA, Kanada und im Vereinigten Königreich. Hierzu gehören Seniorenwohnungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante medizinische Zentren. Das Gewinnwachstum im Jahr 2023 lag bei 120 Prozent über dem Vorjahr. Anleger sollten allerdings wissen, dass das KGV 2023 bei 136 liegt. Nach einer Kurssteigerung von rund 30 Prozent im vergangenen Halbjahr hat das Wertpapier gerade ein neues Allzeithoch erreicht. Das Wertpapier befindet sich in einem Aufwärtstrend, es könnte allerdings durchaus überkauft sein.

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) - ISIN US6819361006

Omega Healthcare Investors, spezialisiert sich auf Gesundheits- und Pflegeimmobilien in den USA und Großbritannien. Das Unternehmen baut, renoviert und vermietet verschiedene medizinische Einrichtungen wie Seniorenheime und Krankenhäuser. Aktuell umfasst ihr Portfolio 924 Objekte mit 67 Betreibern. Jahre mit steigenden und rückläufigen Gewinnen wechselten sich zuletzt ab. Stark ist die Dividendenrendite, die für 2023 bei 8.74 Prozent liegt. Nach einem Kursplus von rund 24 Prozent im vergangenen Halbjahr zeigte das Wertpapier zuletzt ein stark bullisches Momentum.

Physicians Realty Trust (DOC) - ISIN US71943U1043

Physicians Realty Trust erwirbt und verwaltet Gesundheitsimmobilien, die an medizinische Einrichtungen vermietet werden. Der Fokus liegt auf Objekten mit Krankenhaus-Anbindung. Das Portfolio umfasst etwa 277 Immobilien in 32 US-Bundesstaaten mit einer Gesamtfläche von ca. 15,5 Mio. Quadratmetern, darunter medizinische Bürogebäude und ambulante Behandlungszentren. Die Gewinnentwicklung war allerdings in 2023 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Eine Dividende gab es zuletzt auch nicht. Im Chart sehen wir ein Kursplus von über 33 Prozent für die letzten sechs Monate. Mit der letzten Tageskerze erfolgte der Bruch eines markanten Widerstandes aus dem vergangen Sommer. Eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau würde dem Wertpapier nach den zuletzt starken Anstiegen gut tun.

LTC Properties, Inc. (LTC) - ISIN US5021751020

Das Unternehmen fokussiert sich auf Langzeitpflegeeinrichtungen. Die Gewinnentwicklung war in den vergangenen beiden Jahren positiv, hat aber noch nicht den Rekordgewinn aus dem Jahr 2020 erreicht. Die Dividendenrendite liegt für 2023 bei starken 7.10 Prozent. Charttechnisch sehen wir einen sauberen Aufwärtstrend und eine seit Ende Juli andauernde Seitwärtsrange, die eine attraktive Breakout-Formation bildet. Allein die Kurslücke der letzten Juli-Woche stört etwas das Gesamtbild.

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) - ISIN US78573L1061

Sabra Healthcare investiert in Pflegeimmobilien, darunter Pflegeheime, Einrichtungen für Übergangspflege, Seniorenresidenzen und Akutkrankenhäuser. Darüber hinaus umfasst das Portfolio auch Investitionen in Forderungen und Vorzugsaktien. Das Unternehmen ist sowohl in den USA als auch in Kanada aktiv. Nach zwei Verlustjahren gab es 2023 wieder einen mageren Gewinn. Die Dividendenrendite 2023 liegt bei 8.41 Prozent. Die Dividende pro Aktie liegt aber deutlich über dem Gewinn pro Aktie, das heißt die Ausschüttungen knabbern an der Substanz des Unternehmens. Charttechnisch gefällt allerdings die zuletzt sehr stabile Entwicklung mit einem Kursplus von rund 20 Prozent im vergangenen Halbjahr und einer starken grünen Kerze zum Schluss.

Tagescharts vom 23.08.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2024

