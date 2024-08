© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Jefferies hat eine Liste von Aktien zusammengestellt, die Anleger kaufen sollten, sobald die US-Notenbank Federal Reserve mit der Senkung der Zinssätze beginnt.Nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Mittwoch, sind scheinbar "alle Zweifel an einer Zinssenkung im September ausgeräumt", kommentierte Jamie Cox von der Harris Financial Group die Fed Minutes. Anleger gehen nun davon aus, dass die Fed ihren Leitzins im nächsten Monat um mindestens einen Viertelprozentpunkt senken wird. "Die jüngsten Marktturbulenzen sind eine klare Botschaft an die Fed, dass die Anleger auf Zinssenkungen vorbereitet sind", so Desh Peramunetilleke, globaler Leiter der quantitativen Strategie bei Jefferies, in …