Der amerikanische Investor Warren Buffett bevorzugt derzeit vor allem eine Anlageklasse. Wir haben entsprechende Fonds selektiert. Warren Buffett liebt es, langfristig in Unternehmen zu investieren. Die dabei auftretenden Markt- oder Aktienkursschwankungen durchlebt er meist, ohne nervös zu werden. So konnte er in der Vergangenheit zum Beispiel mit Coca-Cola, BYD und Apple bereits große Gewinne erzielen. Aktien oder Anleihen? Doch Buffett ist kein reiner Aktieninvestor. Er vergleicht stets die Attraktivität aller Anlageklassen miteinander, um sich im Anschluss für die aktuell lukrativste Anlageform zu entscheiden. So hat er es vor etwa 73 Jahren bei Benjamin Graham gelernt und folgt der …