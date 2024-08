Frankfurt (ots) -



Solingen zeigt vor allem, dass mehr getan werden muss gegen Radikalisierung. In Unterkünften von Geflüchteten sitzen Tausende von Menschen, oft junge Männer, die eine leichte Beute für Hassprediger im Internet sind - gerade weil sie in vielen Fällen noch nicht in der deutschen Gesellschaft angekommen sind.



Die deutschen Institutionen, nicht zuletzt die muslimischen Gemeinden in der Bundesrepublik, müssen größtes Interesse haben, daran etwas zu ändern. Arbeit integriert - dieses Prinzip muss obenan stehen. Wer sich nicht gebraucht fühlt, sucht sich andere Wege der persönlichen Anerkennung. Wer beschäftigt ist, Geld verdient und deutsche Kolleginnen und Kollegen hat, ist weniger anfällig für Propaganda. Und nichts dürfte hilfreicher sein, als die Grundwerte der deutschen Gesellschaft von muslimischen Glaubensbrüdern und -schwestern vermittelt zu bekommen. Sie sind auch in der Lage, Alarmzeichen einer Radikalisierung zu erkennen. Moscheegemeinden und Islamverbände können zugewanderten Musliminnen und Muslimen Orientierung und Gemeinschaft bieten - und zur Anerkennung für dieses demokratische Land beitragen.



