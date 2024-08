Bitcoin Prognose: Bullisch! 506,4 Mio. $ für Bitcoin

Die Korrektur beim Bitcoin scheint mittlerweile endgültig überstanden und nun könnten die Bullen auch noch die laufende Konsolidierung beenden. Vieles deutet auf eine bullische Marktstimmung hin - diverse Indikatoren zeugen von einer Bodenbildung. So dürften 506,4 Millionen US-Dollar eine Rolle spielen, die kurzfristig wieder in Bitcoin flossen. Die wertvollste Kryptowährung der Welt setzt mit einer Marktkapitalisierung von 1,27 Billionen US-Dollar und einem Kurs oberhalb von 64.000 US-Dollar ihren Siegeszug fort.

In den letzten Tagen hat sich der Bitcoin-Kurs dynamisch entwickelt und verzeichnete eine deutliche Steigerung, die teilweise auf die Aktivitäten im Bereich der Spot-ETFs zurückzuführen sein dürfte. Innerhalb einer Woche stieg der Bitcoin-Preis um etwa 7,5 Prozent, wodurch die weltweit führende Kryptowährung die Marke von 64.000 US-Dollar überschreiten konnte. Diese Aufwärtsbewegung wurde vor allem durch den starken Kapitalzufluss an den Märkten unterstützt. Institutionelle Anleger akkumulieren erneut BTC.

Insbesondere am vergangenen Freitag war hier ein außergewöhnlich hoher Kapitalzufluss offensichtlich: Spot-ETFs erhielten an diesem Tag rund 252 Millionen US-Dollar, was den höchsten Nettozufluss seit einem Monat darstellt. Bitcoin-Wale nutzten die Gelegenheit, um ihre Positionen weiter auszubauen. So flossen in nur einer Woche über 500 Millionen US-Dollar via Spot-ETFs in Bitcoin.

Die bevorstehende Woche könnte dabei entscheidend sein, da Analysten durchaus weitere Zuflüsse in Bitcoin-ETFs für wahrscheinlich halten. Kommt also der Angriff auf das Allzeithoch? Entscheidend dürfte abermals die Entwicklung bei den Bitcoin-ETFs sein.

Bitcoin ETFs had a net inflow of $252 million yesterday



This week alone, Bitcoin ETFs bought ???????? ?????? ?????????? $??????.?? ??????????????.



This is the reason behind the BTC pump above $64,500, as institutions have started accumulating BTC again pic.twitter.com/dLYCqfSCNd - Wise Advice (@wiseadvicesumit) August 24, 2024

Krypto-Tipp: Base-Meme-Coin fast ausverkauft - letzte Chance im Presale

Investoren könnten hier auf das Basis-Investment Bitcoin setzen, während spekulative Anleger mitunter neue Coins und Presales einstreuen. Auch der neue Base-Meme-Coin Base Dawgz könnte sich für das Portfolio eignen, wenn risikoaffine Anleger die Meme-Coin-Saison auf der beliebten Layer-2 im Portfolio abbilden möchten.

Base Dawgz ($DAWGZ) hat in den letzten Wochen massive Fortschritte im Presale gemacht und sich als einer der besten neuen Meme-Coins auf der Base-Blockchain etabliert. Der Vorverkauf, der in weniger als zwei Monaten über 3 Millionen US-Dollar eingebracht hat, endet am 28. August um 22 Uhr deutscher Zeit. Diese rasche Finanzierung zeigt das wachsende Interesse der Investoren.

Investoren haben nun die letzte Gelegenheit, $DAWGZ zum Vorverkaufspreis von 0,008173 US-Dollar zu erwerben.. $DAWGZ hebt sich durch seine Blockchain-übergreifende Interoperabilität hervor, die es ihm ermöglicht, auf Netzwerken wie Ethereum, Solana, Avalanche und Binance Smart Chain (BSC) zu operieren. Diese Fähigkeit, nahtlos über verschiedene Blockchains hinweg zu agieren, eröffnet Zugang zu einer breiteren Liquiditätsbasis. Zwar profitiert Base Dawgz von der wachstumsstarken Layer-2 Base, doch ist nicht von ihr abhängig.

Interessierte Anleger können den Vorverkauf durch den Besuch der offiziellen Website abschließen, indem sie ihr Wallet verbinden und das bevorzugte Netzwerk auswählen. Der Kauf von $DAWGZ ist in verschiedenen Kryptowährungen möglich, darunter ETH, USDC, SOL, BNB und AVAX.

