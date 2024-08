Stuttgart (ots) -Es ist kein linkstheoretisches Geschwurbel, dass es sowohl bei islamistischem Terror als auch bei Jugendgewalt sinnvoller ist, die Ursachen in den Blick zu nehmen, als gegen die Symptome anzukämpfen. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass dies ein mühevoller Weg voller Rückschläge ist. Wer diesen Weg gehen will, der muss erkennen, dass Verständnis alleine nicht ausreicht. Für Nachsicht gegenüber denjenigen, die unser Gastrecht missbrauchen, ist dabei kein Platz.Der Angriff in Solingen war konkret ein Angriff auf Menschen in Feierlaune, es war aber auch ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft. Die hat ein Recht auf bestmöglichen Schutz. Wer sich dagegen stellt, gehört zur Rechenschaft gezogen, mit mehr Konsequenz, als das heute oft der Fall sein mag.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5850456