München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 25. August, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus. Zusätzlich berichtet das Erste in diversen tagesschau Extra-Sendungen und bei tagesschau24.25. August 202420:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Terroranschlag in SolingenModeration: Catherine VogelDas Erste berichtet in einem Brennpunkt über die Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Anschlag in Solingen, bei dem am Freitagabend drei Menschen getötet wurden. Der 26-jährige Syrer hatte sich der Polizei gestellt. Er soll Mitglied der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" sein. Er wurde nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht, wo ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erließ.Der Brennpunkt spricht mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der die Bundesregierung zu einer Kehrtwende in der Migrationspolitik aufruft, denn der Tatverdächtige hätte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden müssen, da sein Asylantrag abgelehnt worden war. Terrorismusexperte Peter Neumann erklärt, warum Deutschland Ziel des IS-Terrors geworden ist. Und mit einer Live-Schalte zu einer Reporterin nach Solingen wird über die Trauer in der Stadt und über mögliche Demonstrationen berichtet.Redaktion: Juliane Fliegenschmidt, Marion KerstholtDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.