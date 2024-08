Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, hat trotz der jüngsten Kursgewinne an den Börsen seine skeptische Sicht nicht revidiert. In einem aktuellen Interview mit wO gesteht er zwar Fehler in seinen früheren Prognosen ein, bleibt jedoch vorsichtig hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung. Riße hebt hervor, dass die bisherigen Zinserhöhungen nach seiner Analyse einen Marktrückgang hätten bewirken sollen, was bisher ausblieb. Er deutet auf die Möglichkeit einer "Bullenfalle" hin, bei der die Märkte kurzzeitig steigen, bevor sie signifikant fallen. Er erörtert auch die potenziellen Risiken durch politische Unsicherheiten wie die bevorstehenden US-Wahlen und geopolitische Spannungen. Für Privatanleger empfiehlt er, sich auf langfristige und diversifizierte Investments zu konzentrieren und nicht auf kurzfristige Marktvolatilitäten zu spekulieren. Der Experte bleibt seiner Linie treu und betont die Bedeutung von Geduld und Ausdauer beim Investieren.