Besteht im November aufgrund dieses Termins für bestimmte Aktien eine Crashgefahr? Laut Experte gibt es darauf eine eindeutige Antwort. Müssen sich Anleger Sorgen machen? Viele Anleger blicken mit Sorgen auf die anstehende Präsidentschaftswahl in Amerika am fünften November 2024. Obwohl der Ausgang der Wahl zwischen dem Republikaner Donald Trump und der Demokratin Kamala Harris auch einige Gewinner an der Börse hervorbringen könnte, besteht im gleichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...