Künstliche Intelligenz und Aktienverkäufe

Die Aktivitäten von Microsoft und seines Mitgründers stehen weiterhin im Mittelpunkt der Börsengespräche. Insbesondere die Expansion von Microsoft im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) treibt den Aktienwert erheblich an. Die Begeisterung um KI führte zu beeindruckenden Kurssteigerungen, und Investoren zeigen reges Interesse an Unternehmen, die von dieser Technologie profitieren. Ein jüngster Bericht hebt hervor, dass Microsoft im Wert von 15,59 Milliarden US-Dollar die dominante Position im Portfolio der Bill & Melinda Gates Foundation einnimmt, was 33 Prozent des Gesamtwertes ausmacht. Diese Marktdominanz und die anhaltenden Investitionen in zukunftsweisende Technologien sind wichtige Faktoren, die die Zuversicht der Anleger stärken.

Veränderungen im Gates-Trust

Im

