DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia ist laut eines Presseberichts beim Verkauf seines Pflegebereichs kurz vorm Ziel. Eine Verkaufsvereinbarung für die bei der Tochter Deutsche Wohnen angesiedelten Pflegesparte dürfte noch im Sommer erfolgen, schreibt das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Sparte rund um Pflegeheime werde in mehreren Tranchen verkauft, da ein Blockverkauf an der Finanzierung gescheitert sei. Vonovia hatte bereits Ende April eine Veräußerung in einzelnen Paketen avisiert. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hatte es dann geheißen, "hinsichtlich der Verkaufsbemühungen des Pflegebereichs konnten Verkäufe von sechs Objekten erfolgreich abgeschlossen werden. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass der Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs bis zum 31. Dezember 2024 erfolgen wird."/mis