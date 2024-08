BMW Überholt Tesla bei Verkäufen

Die Tesla Aktie gerät unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass BMW den US-Konkurrenten im europäischen Markt erstmals bei den Verkäufen von Elektroautos übertrumpft hat. Laut aktuellen Erhebungen hat BMW in den letzten Monaten bemerkenswerte Zuwächse im Absatz von Elektrofahrzeugen verzeichnet, was nicht nur den Marktanteil stärkte, sondern auch das Vertrauen der Investoren in die Münchner Automarke festigte. Im Gegensatz dazu hat Tesla mit Herausforderungen auf dem europäischen Markt zu kämpfen, was sich auf die Aktienperformance negativ auswirken könnte.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Während die Nachricht über BMWs Erfolg Teslas Marktstellung erschüttern könnte, bleibt das globale Umfeld [...]

Hier weiterlesen