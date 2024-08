Krypto News: STARS explodiert auf 750.000 Dollar! Das steckt dahinter

Während am Wochenende bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung eher wenig Bewegung herrscht, spielen sich in den hinteren Reihen andere Szenen ab. Vor allem Meme Coins sind dafür bekannt, dass sie innerhalb kürzester Zeit massive Kurssprünge hinlegen können. Geschichten von Kleinanlegern, die mit Meme Coins zu Millionären werden, häufen sich wieder, auch wenn das Risiko hier natürlich deutlich höher ist. Mit $STARS kommt der nächste Coin auf den Markt, der schon bald durch die Decke gehen könnte, da die Nachfrage schon in den ersten Tagen explodiert. Das hat auch seine Gründe.

Crypto Allstars ($STARS) liefert einzigartiges Konzept

Crypto Allstars ($STARS) ist der Name eines neuen Coins, der derzeit im Vorverkauf angeboten wird und Investoren begeistert. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger $STARS-Token im Wert von über 750.000 Dollar gekauft. Das dürfte auf das einzigartige MemeVault-Protokoll zurückzuführen sein, das $STARS zu einem vielversprechenden Projekt macht.

(MemeVault Beschreibung - Quelle: Crypto Allstars Website)

Mit MemeVault liefert Crypto Allstars ein einzigartiges Protokoll, das es ermöglicht, Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten. Je mehr $STARS-Token man hält, desto höher die Staking-Rendite. Damit vereint Crypto Allstars nicht nur Meme Coin Trader sämtlicher Blockchains unter einem Dach, sondern geht auch einen Schritt in Richtung Interoperabilität. Ein Konzept, durch das $STARS weit mehr als ein weiterer Meme Coin ist.

Kursexplosion erwartet

Neben dem MemeVault-Protokoll gibt es noch einige ander Punkte, die dafür sprechen, dass der $STARS-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte. Zum einen können nicht nur andere bekannte Meme Coins gestakt werden, auch die $STARS-Token selbst haben eine Staking-Funktion, die eine Rendite in Form von zusätzlichen Token abwirft. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch.

Das führt dazu, dass viele Anleger ihre Token bereits staken. Gestakte Token sind für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart gesperrt - auf Wunsch auch länger, wenn man die Rewards länger erhalten möchte. Da die $STARS im Staking Pool beim Launch noch gesperrt sind, stehen die Chancen gut, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigt. Analysten, die auf den Coin aufmerksam geworden sind, halten einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

Der $STARS-Preis wird aber auch schon während des Vorverkaufs mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen schon einen Buchgewinn mitnehmen können. Außerdem zeigt die Tatsache, dass der neue Coin erst seit wenigen Tagen erhältlich ist und Anleger schon über 750.000 Dollar investiert haben, dass es nach dem Listing an den Börsen schnell bergauf gehen könnte.

Viele Coins, die nach einem erfolgreichen ICO an den Börsen gelistet werden, vervielfachen ihren Wert noch am ersten Tag. Ein Blick auf die Tokenomics zeigt auch ein vielversprechendes Bild, da die meisten Token im Presale angeboten werden, für Staking-Renditen reserviert sind oder für Börsenliquidität genutzt werden. Dadurch müssen Anleger nicht befürchten, dass der Großteil der Token in den Händen der Entwickler bleibt, die den Coin nach dem Launch dumpen. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass $STARS nach dem Launch einen Raketenstart hinlegt, wie das schon im ICO der Fall ist.

