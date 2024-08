Toncoin (TON) und Notcoin (NOT) crashen - Einstiegschance oder Finger weg?

An Sonntagen kommt es nicht häufig zu nennenswerten Kurssprüngen unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Es sei denn, es gibt einen triftigen Grund dafür. Und den gibt es bei Toncoin (TON) und Notcoin (NOT) derzeit. Die Tatsache, dass der Telegram-Gründer Pavel Durov in der Nacht auf heute in Paris festgenommen wurde, hat die Kurse der beiden Coins einbrechen lassen. Dabei haben beide eine beeindruckende Rallye hinter sich. Bedeutet das, dass die Erfolgsstories hier enden, oder bietet sich hier eine Gelegenheit, wieder günstig einzusteigen?

Pavel Durov verhaftet

Wer heute auf X unterwegs war und sich für Kryptowährungen interessiert, ist an der Meldung kaum vorbei gekommen. Der Telegram-Gründer Pavel Durov hat mit seinem Privatjet in Paris einen Zwischenstopp gemacht und wurde dort von den Behörden abgefangen und verhaftet. In erster Linie geht es um Vorwürfe, nichts unternommen zu haben, um die Sicherheit auf Telegram zu erhöhen, sodass Terroristen und andere Kriminelle den Messenger für ihre Zwecke nutzen. Auch gegen Durov stehen teils heftige Anschuldigungen im Raum.

Auf X stärken viele große Persönlichkeiten dem Unternehmer den Rücken. Darunter auch Tron-Gründer Justin Sun, Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, Andrew Tate oder Elon Musk. Ob das reichen wird, um einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren zu entgehen, ist fraglich.

TON und NOT brechen ein

Es hat nicht lange gedauert, bis die Nachricht der Verhaftung des Telegram-Gründers für einen massiven Kurseinbruch bei TON und NOT geführt hat. Toncoin (TON) wurde ursprünglich von Telegram ins Leben gerufen und später als Community-Projekt weitergeführt, da die SEC Telegram einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. NOT ist als Telegram-Spiel groß geworden. Beide stehen also mehr oder weniger in Verbindung mit dem Messenger-Dienst.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass Anleger zunächst mit einem massiven Abverkauf reagiert haben. TON ist die 8. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und hat seine Rallye der letzten Wochen beenden müssen, wobei der Kurs zwischenzeitlich um mehr als 15 % gefallen ist. NOT hat es als Coin mit niedrigerer Marktkapitalisierung deutlich härter getroffen. Hier belaufen sich die Verluste noch immer auf über 20 % - innerhalb eines Tages.

(NOT-Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden- Quelle: Coinmarketcap)

Neue Einstiegschance?

Natürlich müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass Nachrichten dieses Ausmaßes den Kurs noch länger beeinflussen können. Nach einer solchen Korrektur zu kaufen, kann sich aber auch als ideale Einstiegsgelegenheit erweisen. Immerhin ist TON nicht mehr von Telegram abhängig und auch NOT ist nicht davon abhängig, dass Durov freikommt.

Außerdem hat man bei Telegram inzwischen verkündet, dass man den Betrieb fortsetzen und eine Lösung finden werde. Es könnte also gut sein, dass es sich bei dem Abverkauf um eine Überreaktion gehandelt hat, wovon sich der Kurs auch genauso schnell wieder erholt. Wenn es morgen zu keinem weiteren Abverkauf kommt und der Boden hier erreicht ist, könnte man also durchaus über einen Einstieg nachdenken. Wem das zu riskant ist, der findet aber auch zahlreiche Alternativen am Markt. Derzeit sind Anleger vor allem vom neuen Pepe Unchained ($PEPU) begeistert.

Pepe Unchained nicht mehr zu bremsen

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu investieren, da die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden. Das bedeutet, dass $PEPU noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Da es sich hier um einen Coin mit einer Besonderheit handelt, erwarten Analysten eine Kursexplosion, sobald der Coin an den Börsen gelistet wird.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Der Optimismus rund um Pepe Unchained kommt nicht unbegründet. $PEPU kommt mit einer Layer 2 Lösung für Ethereum und hat damit seine eigene Blockchain, auf der Transaktionen deutlich schneller und günstiger sind. Die Chancen stehen also gut, dass sich hier bald ein ganzes Ökosystem entwickelt und auch andere ihre Projekte auf der PEPU-Chain launchen. Daher ist es auch kein Wunder, dass Investoren bereits Token im Wert von über 10,5 Millionen Dollar gekauft haben, um von Anfang an dabei zu sein und von einer möglichen Kursexplosion beim Launch zu profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.