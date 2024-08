Resistance Dog vs. Crypto All-Stars: Dieser Memecoin ist nun besser!

Zwei Memecoins haben die Aufmerksamkeit des Kryptomarktes auf sich gezogen und beeindruckende Entwicklungen hingelegt. Deshalb wollen wir sie im folgenden Beitrag einmal miteinander vergleichen und schauen, welcher von ihnen die bessere Investmentidee ist.

Resistance Dog

Bereits am 22. August hatten wir in dem Artikel, "Diese 5 Coins könnten höhere Gewinne erzielen, als Sie glauben" Resistance Dog vorgestellt und auf dessen überdurchschnittliches Potenzial hingewiesen.

Gerade einmal nur vier Tage später konnte er um mehr als 210 % steigen. Denn Pavel Durov, der Gründer der neben X einzigen freien Social-Media-Plattform wurde verhaftet, nachdem zuvor Elon Musk, der Geschäftsführer von X und Serienunternehmer, zur Zensur genötigt wurde.

Dieses Vorgehen hat für Empörung innerhalb der Krypto-Community gesorgt. Zudem erhielt Durov große Unterstützung von vielen. Das neue Markenzeichen des Widerstands ist Resistance Dog geworden, welcher für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerungen steht.

Die REDO-Community hat jetzt dazu aufgerufen, dass alle aus Solidarität ihr Profibild auf das Logo von Resistance Dog ändern und das Icon "Free" in ihren Profilnamen hinzufügen. Dies haben sehr viele Profile auf X sowie auch einige andere wie Kryptobörsen, CoinGecko und mehr in dieser oder anderer Form getan.

Zudem ist Resistance Dog Symbol für eine Bewegung, welche sich gegen Krieg, Propaganda, Mafia-Lobbyismus und mehr zur Wehr setzen will. Ebenso erwähnte die Community in ihren X-Space, dass sie gegen die Entrechtung der Gesellschaft durch korrupte Eliten vorgehen wollen.

Resistance Dog ist zudem das Maskottchen der TON Chain, wobei dessen Logo sogar von dem Telegram-Gründer selbst entworfen worden sein soll, als dieser seinen Messenger für den Widerstand entwickelt hat.

Viele Memecoins fokussieren sich auf die Zelebrierung der Dekadenz in Form der selbst ernannten Degeneration. Im Gegensatz dazu steht Resistance Dog für mehr als nur Spaß, sondern eher für eine Bewegung, welche sich aktiv mit dem Zeitgeist beschäftigt.

Bisher kommt $REDO bereits auf 25.520 Tokeninhaber und konnte zuletzt stark an Wert gewinnen. Allein am heutigen Tage ist er weitere 135 % gestiegen. Ebenso nahm das Handelsvolumen um beeindruckende 1.211 % auf 15,86 Mio. USD zu.

Mit 69,23 Mio. USD bietet Resistance Dog im Vergleich zu anderen Memecoins wie DogWifHat, welcher nun bei 1,92 Mrd. USD steht und an seinem Allzeithoch bis zu 4,77 Mrd. USD erreichte, ein 28- bis 69-faches Steigerungspotenzial.

Crypto All-Stars

Bei Crypto All-Stars handelt es sich um einen noch neueren Memecoin, welcher ebenfalls wie Resistance Dog die Krypto-Community vereinen will. Dies soll mithilfe seines Multi-Chain- und Multi-Token-Staking-Protokolls geschehen, welches die Umständlichkeit von verschiedenen Chains, Coins und Wallets reduzieren und zusätzliche Renditen ermöglichen soll.

Dabei lassen sich mehr als 11 der beliebtesten Memecoins auf nur einer Plattform staken. Bemerkenswert ist, dass auch Anleger eine Staking-Rendite erzielen können, wenn ihre Memetoken ursprünglich gar keine dafür vorgesehen haben. Dies sind die meisten Memecoins, sodass auch sie von einem Verlustpuffer oder zusätzlichen Gewinnen profitieren.

Angesichts einer so hohen Attraktivität könnten sich die Anleger auf das einzigartige Angebot von Crypto All-Stars stürzen. Somit erreicht die Staking-Plattform möglicherweise schnell eine große Bekanntheit. Denn wem gefallen nicht zusätzliche Gewinne, welche ursprünglich gar nicht geplant waren?

Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass er einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf der anderen Memecoins hat. Denn die Angebotsversorgung wird somit verknappt, sodass schon mit geringeren Investments steilere Kursanstiege möglich sind. Daher könnte Crypto All-Stars sogar auf eine noch positivere Resonanz treffen.

Unterstützt werden die Memetoken Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Brett (Base), Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu und Bonk. In Zukunft sollen allerdings auch noch weitere hinzukommen. Aktuell werden den Anlegern beim Staking 1.922 % pro Jahr gezahlt, was 5,3 % pro Tag ist.

Schon jetzt zeigt sich eine hohe Nachfrage nach dem kürzlich gestarteten Vorverkauf. Dieser hat bereits mehr als 755.364 USD eingeworben und bewegt sich schnell auf das nächste Finanzierungsziel von 930.561 USD zu. So lange können die Coins noch für 0,0014022 USD gekauft werden.

Das Team hat sich einer doppelten Prüfung von Coinsult und Solid Proof unterziehen lassen. Somit können Anleger im Unterschied zu vielen anderen Memecoins von einer höheren Sicherheit profitieren, auch wenn es sich um ein neues Projekt handelt. Zudem unterstreicht es die Seriosität des Projektes.

Resistance Dog vs. Crypto All-Stars: Das ist der Gewinner

Die beiden Memecoins Resistance Dog und Crypto All-Stars wollen beide die Krypto-Gemeinschaft vereinigen, allerdings verfolgen sie dennoch andere Absichten. Der $REDO-Coin ist ausschließlich für die Community erstellt worden, bietet allerdings nicht wie $STARS Staking und somit kein passives Einkommen.

Überdies hat Resistance Dog kein wirkliches Geschäftsmodell, was Crypto All-Stars ebenfalls interessanter erscheinen lässt. Denn er vereinfacht das Staking für Anleger, sodass auch Anfänger leichter von Staking-Belohnungen profitieren können.

Beide Coins haben gerade eine hohe Nachfrage, wobei der Hype um Resistance Dog gerade noch etwas größer ist. Er könnte in den nächsten Tag noch weiter steigen und kann von der Aufmerksamkeit um Pavel Durov profitieren. Andererseits hängt seine Existenz auch von Telegram und der TON Chain ab, sodass ein gewisses Risiko inhärent ist.

Mit Crypto All-Stars kann hingegen auch ein möglicher Crash am Kryptomarkt vor der Wahl sicher überstanden werden, da keinerlei Kursverluste bis zur ersten Listung möglich sind. Gleichzeitig kann man schon über Preiserhöhungen und Staking hohe Buchgewinne erzielen.

Idealerweise sollten Anleger nicht alles auf eine Karte setzen und beide Memecoins stellen gerade eine interessante Investmentoption dar. Deshalb sollte am besten diversifiziert und auf beide ein Teil gesetzt werden.

