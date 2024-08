COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Israel

Welchen Sinn haben Verhandlungen, wenn Israel wieder einmal einen Hamas- oder Hisbollah-Anführer gezielt tötet? Mal abgesehen davon, dass solche Tötungen komplett illegal sind, was haben sie bislang gebracht? Die Terroristen suchten sich neue Führer und weiter ging es im ewigen Nahostkonflikt. Die Frage ist: Was ist Israels Strategie? Will sich das bedrohte Land mit allen auf einmal anlegen? Soll der Krieg in Gaza bis zur endgültigen Unbewohnbarkeit geführt werden? Werden weiter Hisbollah-Führer auf dem Territorium anderer Staaten umgebracht, bis die Miliz die Nerven verliert? Oder die künftige Atommacht Iran? Die vorläufige Lösung wäre ein Waffenstillstand in Gaza und Gespräche mit den Hisbollah. Aber vielleicht hat Netanyahu vor dem Frieden genau so viel Angst wie die Islamisten./yyzz/DP/zb