Frankfurt am Main (ots) -Die Gesundheits- und Pharmabranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen durch technologischen Fortschritt und demografischen Wandel. Dies zeigt der aktuelle Global Insights Report "Healthcare and Life Sciences World of Work 2024 Outlook" der ManpowerGroup. Die Trendanalyse beleuchtet, wie künstliche Intelligenz (KI) und der steigende Bedarf an Fachpersonal bei gleichzeitiger Überalterung der Gesellschaft und einer zunehmend anspruchsvollen Zielgruppe der Patient*innen die Arbeitswelt im Gesundheitswesen verändern.So investieren Unternehmen aktuell verstärkt in Digitalisierung, Cybersicherheit und patientenorientierte Versorgungskonzepte. Dadurch entstehen neue Chancen für qualifizierte Arbeitskräfte in einem innovativen und nachhaltigkeitsorientierten Umfeld. Der Bericht analysiert globale Branchentrends und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt."Der Erfolg der digitalen Transformation im Gesundheitswesen hängt maßgeblich davon ab, wie gut es Unternehmen gelingt, ihre Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess einzubinden", erklärt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland. "Führungskräfte stehen vor der Aufgabe, technologische Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig gezielt in die Weiterentwicklung ihrer Belegschaft zu investieren." Die Studie identifiziert wichtige Trends der Branche, darunter die folgenden:Zögerliche KI-Adoption bietet Wettbewerbsvorteile für VorreiterDie Gesundheitsbranche zeigt sich bei der Einführung von KI-Technologien zurückhaltender als andere Sektoren. Dies eröffnet Chancen für Unternehmen, die proaktiv agieren.Lediglich 38 % der Arbeitgeber im Gesundheits- und Pharmasektor nutzen derzeit KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT. Dies liegt deutlich unter dem branchenübergreifenden Durchschnitt von 48 %. Allerdings beabsichtigen 22 % der Unternehmen in dieser Branche, solche Tools innerhalb des nächsten Jahres einzuführen*. Um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, sollten Organisationen ihre Mitarbeitenden daher aktiv einbinden und umfassende Schulungsprogramme einführen. Flexible Personalstrategien werden entscheidend sein, um bestehende Kompetenzlücken im KI-Bereich zu schließen.Alternde Gesellschaft verschärft PersonalmangelDer demografische Wandel stellt das globale Gesundheitssystem vor immense Herausforderungen. Prognosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge werden bis 2030 weltweit 10 Millionen zusätzliche Fachkräfte im Gesundheitswesen benötigt. Parallel dazu wird erwartet, dass bis 2030 rund 150 Millionen Arbeitsplätze von Beschäftigten über 55 Jahren besetzt sein werden.Janas kommentiert: "Die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Fachkräftemangel erfordern ein Umdenken in der Personalgewinnung und -entwicklung. Unternehmen müssen verstärkt in Aus- und Weiterbildungsprogramme investieren und altersgerechte Arbeitsmodelle entwickeln, um dem Mangel an qualifiziertem Personal entgegenzuwirken."Balanceakt zwischen Patientenzufriedenheit und MitarbeitergesundheitFür 60 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen hat die Verbesserung der Patientenerfahrung (Patient Experience PX) oberste Priorität im Jahr 2024. Gleichzeitig berichten Beschäftigte in der Gesundheits- und Pharmabranche von einer überdurchschnittlich hohen Stressbelastung. 52 % geben an, täglich arbeitsbedingten Stress zu erleben.Um sowohl die Patientenzufriedenheit als auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu steigern, sind innovative Konzepte gefragt. Investitionen in Stressmanagement und Work-Life-Balance können sich langfristig positiv auf Patientenversorgung und Mitarbeiterbindung auswirken. "Wir sind uns sicher: Gesundheit ist unser größtes Gut. Und genau deswegen fokussieren wir mit unseren Talent-Pools auf die Skills, die die Unternehmen der Gesundheitsbranche benötigen", fasst Janas die Ergebnisse des Reports zusammen.Der vollständige Global Insights Report "Healthcare and Life Sciences World of Work 2024" steht hier zum Download bereit: Report: Healthcare 2024 Ausblick | ManpowerGroup (https://www.manpowergroup.de/de/insights/studien-und-research/studien/2024/08/15/16/01/world-of-work-healthcare-life-sciences-2024-outlook)*ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer Q3, 2024Über die ManpowerGroup DeutschlandMit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup.Weitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.manpowergroup.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF0_Bt7j3KVUwAAAY4SuGg4kiRfw8gKC_K0XLmLV3AymRMNFvJYx148hQYaoiSeNvfYqxz7eONKf9y6d2ERi7_rDDotjWbmjBySXMdRLGjd4hzWs4c_O0xEHbqN2I4rbgabI8U=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmanpowergroup-deutschland%2F), X (https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FManpowerGroupDE), Facebook (https://www.facebook.com/ManpowerDeutschland) und Instagram (https://www.instagram.com/manpowergroup_germany/).Pressekontakt:ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/5850509