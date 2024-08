DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN/REEDEREIEN - Angriffe auf Schiffe im Roten Meer veranlassen führende Banken wie ING und Citigroup zu überprüfen, ob die Reedereien Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, berichtet die Financial Times. Führungskräfte von acht Banken, darunter ING und Citigroup, wollen sich ab Oktober treffen, um zu erörtern, wie sie die Sicherheitsverpflichtungen ihrer Kunden überwachen und die Kreditvergabe an diejenigen einschränken können, die ihre Standards nicht einhalten. "Können Sie sich vorstellen, auf dem Roten Meer zu segeln, ohne zu wissen, ob Sie von einer Rakete getroffen werden?", sagte Stephen Fewster, Leiter des Bereichs Schiffsfinanzierung bei ING, der die Treffen zwischen den Banken leiten wird, zu denen auch ABN Amro, UBS, DNB, Nordea, SMBC Bank und SEB gehören. (Financial Times)

RÜSTUNGSBRANCHE - Die Rüstungsbranche will angesichts der starken Nachfrage schneller einstellen und wünscht eine Beschleunigung der "im Ressort Bundeswirtschaftsministerium liegenden Verfahren zur Geheimschutzermächtigung neuer Mitarbeiter für die Verteidigungsindustrie". Dies sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ansonsten entstehe hier ein unnötiger "Rekrutierungs-Bottleneck". "Hier hakt es aktuell noch sehr." Eine Beschleunigung würde helfen, gleichzeitig sei klar: "Die Sicherheit darf dabei nicht auf der Strecke bleiben". sagte Vincorion-Geschäftsführer Kajetan von Mentzingen. Das Wirtschaftsministerium weist die Prüfung an und muss das Ergebnis der Sicherheitsbehörden abwarten. Am Sicherheitsüberprüfungsverfahren beteiligt ist als mitwirkende Behörde das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

August 26, 2024 01:14 ET (05:14 GMT)

