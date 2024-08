© Foto: Arne Dedert/dpa



Eine Zinssenkung haben die Märkte spätestens seit den Kommentaren von Fed-Chef Jerome Powell eingepreist. Dennoch hält die neue Woche einige Überraschungen bereit. Der Wochenausblick von Marktexperte Lars Wißler.Die Aktienmärkte sind wieder in den extremen Rallyemodus übergegangen, aber was jetzt? Die europäischen Märkte scheinen kurz vor dem Ausbruch zu einem weiteren mittelfristigen Aufwärtsschub zu stehen, die amerikanischen Indizes werden nun von der Schwäche im Halbleitersektor belastet, der bisher der Grund für das extrem starke erste Halbjahr war. Eine amerikanische Zinssenkung im September steht praktisch fest und ist sicherlich eingepreist. In dieser Woche kommen wichtige …