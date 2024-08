LEUNA (dpa-AFX) - Im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz, externe Kräfte seien bislang nicht angefordert worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Infraleuna. Anwohner berichteten in den sozialen Netzwerken, dass es zuvor einen lauten Knall gegeben habe. Nach Angaben von Infraleuna ist der Feuerwehreinsatz im Bereich der Firma Linde im Chemiepark im Gange. Die Linde AG betreibt in Leuna nach eigenen Angaben das größte Gaszentrum des Unternehmens und produziert dort Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid und andere Spezialgase./sus/DP/zb