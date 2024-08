Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September halten wir wie wohl die Mehrheit der Akteure an den Finanzmärkten für wahrscheinlich, so die Analysten der Helaba.Es scheine fast so, als wäre es auch bei den FOMC-Mitgliedern bereits eine ausgemachte Sache. Zumindest habe FED-Chef Powell bei seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole deutlich gemacht, dass die Inflationsrückgänge der FED Raum geben würden, um der Abschwächung am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Gleichwohl sei die Abschwächung der Arbeitsmarktdynamik noch nicht so ausgeprägt, dass die Beschäftigung tatsächlich sinke. ...

