Toyota hat in Peking zusammen mit Partnern ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Brennstoffzellen samt Produktionsstätte in Betrieb genommen. Dort sollen anfangs rund 10.000 BZ-Einheiten pro Jahr gebaut werden. Der Fokus liegt dabei auf Nutzfahrzeugen. Die Bauarbeiten an dem neuen Brennstoffzellen-Zentrum startete Toyota im Oktober 2022. Neben den Forschungs- und Entwicklungslaboren und der Produktion umfasst das Gelände in der Beijing Economic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...