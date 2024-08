Die Aktie des Projektierers von Windparks war vergangene Woche bis zu ihrem Tief am Freitag um fast 17 % Euro abgerutscht. Erklärbar war dies nicht und wurde vom Unternehmen selbst als nicht nachvollziehbar und spekulationsgetrieben bezeichnet. Vielmehr bekräftigte man die Prognose für das EBITDA 2024 mit 40 bis 50 Mio. Euro und man sieht sich auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Für den Kursrutsch gab es nach Unternehmensangaben keinen begründeten Auslöser in der Geschäftsentwicklung und in den Fundamentaldaten. Nun zeichnet sich eine Erholung ab.



