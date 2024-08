Im Juli meldete die deutsche Holdinggesellschaft FWU AG Insolvenz an. Die Gruppe ist international tätig und bietet vor allem fondsgebundene Lebensversicherungen an Die europäische Versicherungsaufsicht warnt Versicherte vor vorschnellen Entscheidungen. Frist für Finanzierungsplan endet. Kürzlich hat die Insolvenz der FWU AG hohe Wellen geschlagen. Die Ereignisse sorgen weiterhin für Unsicherheiten bei den Versicherten. Denn auch Auszahlungen an Kunden sind betroffen und wurden von der zuständigen ...

