Fed-Chef Jerome Powell gibt das ersehnte Signal für die Zinswende im September: Damit könnten auf der nächsten Fed-Sitzung zum ersten Mal seit über zehn Jahren die Zinsen wieder gesenkt werden. Was das für Aktien bedeutet. Und welchen Geheimtipp Fondsmanager Jens Ehrhardt jetzt hat. Fed-Chef Jerome Powell hat auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole in Wyoming am vergangenen Freitag die US-Zinswende eingeläutet. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte er wörtlich. Die Risiken für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...