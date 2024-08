Erfurt (ots) -"Der Tag ist rum - es ist Baumhaus-Zeit": Seit 20 Jahren wird das allabendliche Zubettgehen mit diesem Begrüßungssatz von Singa, Juri und Baumhaus-Fledermaus Fidi eingeleitet. Die drei berichten von ihren Erlebnissen, erzählen Geschichten und begleiten die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer beim Zubettgehen. Und vom 18. bis 22. November 2024 feiern sie gemeinsam den "KiKA-Baumhaus"-Geburtstag. Mitmachen ist hier gefragt: Wer gratulieren möchte, kann bis zum 29. September 2024 ein Tanzvideo zum neuen Geburtstagssong einsenden.Die eingereichten Videos werden in der Geburtstagswoche rund um das "KiKA-Baumhaus" um 18:47 Uhr bei KiKA gezeigt und auf kikaninchen.de sowie in der KiKANiNCHEN-App online gestellt. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es auf kika.de/eltern."Das 'KiKA-Baumhaus' ist mehr als nur eine Sendung - es ist ein Ort, an dem sich Kinder sicher und verstanden fühlen. Dass wir seit 20 Jahren ein so liebevolles und warmherziges Abendritual mit einem solchen Erfolg machen dürfen, erfüllt uns immer wieder mit Stolz", so Matthias Franzmann, Leiter der Redaktion Vorschule. "Deshalb ist jetzt auch Zeit zum Feiern und wir laden alle - ob jung oder alt - dazu ein, sich zu beteiligen und Teil dieses wunderbaren Orts zu werden."Über das "KiKA-Baumhaus"Das am 22. November 2004 gestartete "KiKA-Baumhaus" kann mit über 7.300 Sendungen, 21.000 gezeigten Bildern und über 1,8 Millionen eingesendeten Kunstwerken auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Die abendlichen Geschichten bieten zusammen mit "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR) eine Möglichkeit für Eltern und Kinder, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.Das Abend-Ritual fördert nicht nur die Entspannung, sondern stärkt auch die emotionale Bindung in der Familie. Die Geschichten sind sorgfältig darauf ausgerichtet, Unterhaltung und Bildung zu verbinden, kindliche Fantasie und Kreativität anzuregen und soziale und kulturelle Werte zu vermitteln. Damit leistet die Vorschul-Abendstrecke einen wertvollen Beitrag zur ganzheitlichen Förderung der kindlichen Entwicklung.Fledermaus Fidi, die seit 2019 das Ensemble erweitert, ist eine wichtige Identifikationsfigur für die Jüngsten, da sie an deren Entwicklungsstand und Erfahrungshorizont anknüpft. Im Mittelpunkt des "KiKA-Baumhaus" stehen jedoch die Kinder selbst mit ihren eingesendeten Bildern und Basteleien.Im ersten Halbjahr 2024 erreichte das "KiKA-Baumhaus" einen durchschnittlichen Marktanteil von 41,6 % in der Kernzielgruppe der Drei- bis Fünfjährigen und 20,8 % bei den Drei- bis 13-Jährigen. Online ist das "KiKA-Baumhaus" auf kika.de, im KiKA-Player und mit einer eigenen Freundewelt auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App vertreten und erfreut sich auch auf den KiKA-Vorschul-Kanälen auf Instagram und YouTube großer Beliebtheit. Erfolgreich rangiert die Sendung täglich in den Top 10 der beliebtesten Videos auf allen KiKA-Plattformen.*Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/)*TV: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 01.01.2024-30.06.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Stand: 16.08.2024; Online: ATI/Piano, 01.01.2024-30.06.2024Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5850669