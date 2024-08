Erneut dunkle Wolken über der Konzernzentrale von Meyer Burger. Das angeschlagene Schweizer Solar-Unternehmen will sich auf die Modulfertigung im US-Bundesstaat Arizona konzentrieren und leitet "umfassende Restrukturierungsschritte" ein. Anleger lassen die Aktie fallen, zur Stunde verliert der Titel knapp 50 Prozent an Wert.Der geplante Aufbau einer Solarzellenfertigung in Colorado Springs sei derzeit nicht finanzierbar und werde deshalb gestoppt, so Meyer Burger zu Wochenbeginn in einer Pressemitteilung. ...

