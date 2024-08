Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 26.08.24 | Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Wocheneinschätzung zum Dow Jones für die KW 35 - 2024 (26.08.2024 - 30.08.2024)

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones - Index Handelsideen - Dow Jones Prognose - Ausblick

Rückblick: (19.08.2024 - 23.08.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 40.778 Punkten. Der Index notierte damit 1.142 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 10 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich am Montag etwas erholen. Im Zuge dessen ging es in den Dunstkreis der 41.000 Punkte-Marke. Bis zum Donnerstag haben den die Impulse gefehlt. Nachdem das Wochentief am Donnerstagabend im Zuge eines dynamischen Rücksetzers formatiert war, konnte sich der Dow Jones am Freitag zunächst sehr verhalten erholen. Erst am Nachmittag ging es über die 41.200 Punkte-Marke. Die Bewegung wurde zwar nachfolgend abverkauft, die Bullen haben es aber geschafft, den Dow Jones bis zum Wochenschluss wieder über die 41.200 Punkte zu schieben und ihn dort festzusetzen. Der Index ging bei 41.259 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels ging es in einer Box seitwärts weiter.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

Das Wochenhoch wurde wieder über der 41.000 Punkte-Marke formatiert, als auch über dem Level der Vorwoche. Das Wochentief wurde ebenfalls über dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Der Wochengewinn war deutlich kleiner als in der Woche zu vor. Die Range lag unter dem Jahresdurchschnitt als auch unter dem Niveau der Vorwoche.

Wir haben mit dem Überschreiten der 41.290/92 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 41.311/13 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 40.710/08 Punkte-Marke unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 40.690/88 Punkten.

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

41.275

41.303

41.423

41.504/44

41.671

41.955

Dow Jones Unterstützung

41.155

41.017/22

40.791/08

40.556

40.392

40.132/16

39.843

39.342

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich über die SMA20 (aktuell bei 40.275 Punkten) schieben und festsetzen konnte. Die Aufwärtsimpulse waren in der letzten Handelswoche bis Freitag überschaubar, erst zum Wochenschluss hin hat sich der Index etwas dynamischer aufwärtsschieben können. Im Zuge dieser Bewegung hat der Index unser übergeordnetes Anlaufziel bei 41.295/315 Punkten am Freitag erreicht und abgearbeitet. Der Abstand zur SMA20 ist aktuell veritabel.

Unsere Einschätzung zum letzten Update hat sich nicht verändert. Solange es der Dow Jones es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 41.420/30 Punkte, die 41.670/85 Punkte und übergeordnet die 41.850/65 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange der Index sich über der SMA20 halten kann.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält diese Unterstützung im Zuge von Rücksetzern nicht, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 40.132 Punkten) noch einen weiteren Support bieten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelstagen ein harter Deckel gewesen ist, somit könnte diese Linie jetzt eine belastbare Unterstützung sein. Geht es aber per Tagesschluss wieder unter die SMA50, so würde sich das Tageschart dann eintrüben, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 38.832Punkten) ausdehnen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones konnte sich zunächst über die SMA200 (aktuell bei 40.392 Punkten) und ist im Zuge dessen belastbar weiter aufwärtsgelaufen. Mitte der Handelswoche ging es im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers unter die SMA20 (aktuell bei 41.022 Punkten), wobei es die Bullen geschafft haben, den Index per Wochenschluss wieder verbindlich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren.

Damit hat sich das 4h Chart auch wieder aufgehellt. Solange sich der Dow Jones über der SMA20 halten kann, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung genannt.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie wieder zu erholen. Wird die SMA20 mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 40.791 Punkten) gehen. Sollte dies Durchschnittslinie keinen ausreichenden Support bieten, so könnte nachfolgend auch die SMA200 angelaufen werden, Spätestens an dieser Durchschnittslinie, sollte diese Linie im Rahmen von Schwäche erreicht werden, sollten sich die Notierungen stabilisieren und erholen, um den bullischen Grundton zu erhalten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange die Bullen den Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 halten können, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Eintrüben würde sich das Chart dann wieder, wenn sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzen sollte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Dow Jones: Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 41.259 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 41.271/73, bei 41.290/92, bei 41.311/13, bei 41.327/29, bei 41.345/47, bei 41.359/61, bei 41.375/77, bei 41.390/92, bei 41.411/13, bei 41.424/26, bei 41.439/41, bei 41.455/57, bei 41.469/71 und dann bei 41.485/87 Punkten anlaufen. Über der 41.485/87 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 41.503/05, bei 41.520/22, bei 41.535/37, bei 41.551/53, bei 41.569/71, bei 41.585/87, bei 41.601/03, bei 41.619/21, bei 41.635/37, bei 41.650/502, bei 41.666/68, bei 41.679/81, bei 41.695/97, bei 41.709/11 bzw. bei 41.726/28 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 41.259 Punkte-Marke halten, so könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 41.240/38, bei 41.227/25, bei 41.211/09, bei 41.190/88, bei 41.169/67, bei 41.150/48, bei 41.135/33, bei 41.118/16, bei 41.097/95, bei 41.080/78, bei 41.065/63, bei 41.048/46, bei 41.030/28, bei 41.011/09, bei 40.990/88, bei 40.975/73 und dann bei 40.959/57 Punkten anlaufen. Unter der 40.959/57 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 40.942/40, bei 40.924/22, bei 40.907/05, bei 40.888/86, bei 40.869/67, bei 40.850/48, bei 40.834/32, bei 40.815/13, bei 40.799/97, bei 40.784/82, bei 40.767/65, bei 40.749/47, bei 40.731/29, bei 40.716/14, bei 40.693/91, bei 41.674/72, bei 40.655/53, bei 40.634/32, bei 40.613/11, bei 40.595/93, bei 40.576/74, bei 40.563/61 bzw. bei 40.547/45 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 33 - 2024: seitwärts - aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

