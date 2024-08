© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Alibaba hat einen Schritt angekündigt, der verstärkte Investitionen aus dem chinesischen Mutterland anregen dürfte. Die Wall Street sieht darin Kurspotenzial. Ab Mittwoch, dem 28. August, werden Aktien des chinesischen Tech-Giganten primär an der New Yorker Börse und in Hongkonger notiert. Das kündigte Alibaba am Freitag an. Die größte US-Bank JPMorgan ist der Meinung, dass dieser Schritt verstärkte Investitionen aus dem chinesischen Mutterland anregen dürfte.