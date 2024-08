Brechen (www.anleihencheck.de) - Investoren-Call - der Vorstand der Noratis AG erläutert Anlegern im Rahmen eines Webcalls am 29.08.2024 um 11:00 Uhr die geplante Restrukturierung der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6/ WKN A3H2TV) sowie ein in Auftrag gegebenes Gutachten in Form eines Independent Business Reviews (IBR) und steht anschließend zudem für weitere Fragen zur Verfügung, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...