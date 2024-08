Das am 16. Mai 2024 in Kraft getretene Solarpaket I bringt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Förderung der Photovoltaik und Erleichterungen für Balkonkraftwerke und Mieterstrom. Der Gesetzesvorschlag wurde am 26. April 2024 vom Bundestag beschlossen und am selben Tag vom Bundesrat verabschiedet. Dieses umfassende Gesetzespaket zielt darauf ab, den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland signifikant zu beschleunigen und bürokratische Hürden abzubauen.Ziel des Solarpakets IDas Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ...

