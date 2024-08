Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der September dürfte der Monat der Zinssenkungen werden und sinkende Zinsen sind der Treibstoff für steigende Aktienkurse. Fed-Chef Powell räumte in seiner Rede in Jackson Hole auch die letzten Zweifel an einer bevorstehenden Zinswende aus. Mehr noch, der Fokus der Notenbank hat sich von der Inflation auf den Arbeitsmarkt verschoben - das Signal dafür, dass die Zinsen auch schneller und stärker fallen können, sollte sich die konjunkturelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...