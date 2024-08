Singtel und Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Zusammenarbeit bei Rechenzentren der nächsten Generation und der GPU-Cloud in Japan und möglicherweise im weiteren asiatisch-pazifischen Raum unter der Leitung der Einheit Digital InfraCo von Singtel unterzeichnet. Die strategische Partnerschaft wird das umfassende Know-how von Singtel in den Bereichen Rechenzentren und Konnektivität sowie die Technologieplattformen von Hitachi mit den differenzierenden Fähigkeiten von Hitachi kombinieren, die eine End-to-End-Integration von Rechenzentren einschließlich umweltfreundlicher Stromversorgungslösungen, Kühlsysteme, Speicherinfrastruktur und Datenmanagement ermöglichen. Gemeinsam beabsichtigen die Unternehmen, die Leistung und die Fähigkeiten von Rechenzentren nachhaltig zu verbessern und so die Einführung von KI und die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen.

From left to right: Bill Chang, CEO of Singtel's Digital InfraCo; Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President, Hitachi, Ltd. (Photo: Business Wire)

Die Vereinbarung erweitert insbesondere die von den Unternehmen im Juni 2024 *1 angekündigte Partnerschaft zur Erprobung und Integration von Singtels Paragon, der All-in-One-Orchestrierungsplattform für 5G, Edge Computing und Cloud, mit Hitachis KI-Anwendungen für Hitachis Produktionsbetriebe sowie für Unternehmenskunden. Mit der Paragon-Plattform von Singtel und der umfassenden KI-Expertise von Hitachi wollen beide Unternehmen die Komplexität angehen, mit der Kunden beim Einsatz von KI-Funktionen konfrontiert sind.

Mit der schnell wachsenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Diensten ist Japan zu einem der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für Rechenzentren in der Region Asien-Pazifik geworden. Es wird erwartet, dass der Markt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,8 erzielt und bis 2028 einen Wert von 5 Milliarden US-Dollar erreicht *2

Bill Chang, CEO von Singtels Digital InfraCo, sagte: "Unsere strategische Partnerschaft mit Hitachi, einem führenden Unternehmen im Bereich digitaler Systeme und Dienstleistungen, eröffnet uns neue Möglichkeiten in einem strategisch wichtigen und expandierenden japanischen Markt. Der Aufbau eines starken Ökosystems von Partnern war schon immer eine Priorität von Singtel, um unsere Kunden besser zu bedienen und unsere globale Reichweite zu erweitern. Wir freuen uns darauf, unser kollektives Fachwissen, unsere digitalen Ressourcen und Lösungen einzubringen, um mehr Unternehmen dabei zu helfen, ihr Geschäft und ihre Abläufe mithilfe von Cloud und KI zu innovieren und zu transformieren. Indem wir unsere digitalen Fähigkeiten mit unseren Partnern wie Hitachi ausbauen, wollen wir in der Region Asien-Pazifik führend werden."

Singtel gründete Digital InfraCo Mitte 2023, um als Katalysator für Innovation und Wirtschaftswachstum in den digitalen Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums zu dienen. Zum Portfolio von Digital InfraCo gehören Nxera, der regionale Rechenzentrumszweig, das Unterwasserkabel- und Satellitengeschäft sowie die Paragon-Plattform, die alle für die Förderung der KI in der Region von entscheidender Bedeutung sind. Digital InfraCo plant die Einführung von GPU-as-a-Service (GPUaaS) noch in diesem Jahr, um die Einführung von KI in Unternehmen besser zu unterstützen.

Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President und Executive Officer bei Hitachi, sagte: "Die Unternehmensphilosophie von Hitachi ist seit ihrer Gründung darauf ausgerichtet, die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft zu bewältigen. Da die generative KI weiterhin neue Innovationen vorantreibt, wird die Frage der Umweltauswirkungen aufgrund des steigenden Strombedarfs immer wichtiger. Ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren zu finden, ist eine wichtige Aufgabe für Hitachis Bereich Social Innovation. Wir freuen uns, diese Aufgabe durch unsere strategische Allianz mit Singtel in Angriff nehmen zu können. Durch die Kombination der Expertise von Singtel bei der Entwicklung und dem Betrieb nachhaltiger Rechenzentren mit den umfassenden Fähigkeiten der Hitachi Group, die von grünen Energielösungen bis hin zum Facility- und Datenmanagement reichen, wollen wir Unternehmen in die Lage versetzen, Rechenzentren auf intelligente und umweltbewusste Weise zu nutzen, um letztlich kontinuierliche Innovation bei gleichzeitiger Förderung der Nachhaltigkeit zu erreichen."

Der Ausbau der KI-gesteuerten Rechenzentren ist eine große Chance für Hitachis Geschäftsexpansion im Bereich der sozialen Innovation und für die Geschäftsbereiche der Gruppe, wie Hitachi Digital Services, Hitachi Energy und andere, da die Expansion die erfolgreiche Integration aller Bereiche erfordert, in denen Hitachi einzigartige Leistungen erbringt: Informationstechnologie, Betriebstechnologie und Produkte.

Die wichtigsten Bereiche, die von der Absichtserklärung abgedeckt werden, sind:

Erforschung der Zusammenarbeit von Rechenzentren der nächsten Generation in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum, um die Nachfrage nach KI zu befriedigen: Nxera und Hitachi werden Möglichkeiten zur Entwicklung von Rechenzentren in Japan und im übrigen asiatisch-pazifischen Raum prüfen. Angesichts des anhaltenden Wachstums von Cloud und KI ist es wichtig, intelligente und umweltverträgliche Rechenzentren durch ein hocheffizientes und hochwertiges Rechenzentrumsmanagement zu betreiben. Eine solche Initiative würde sich die Expertise von Nxera bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Rechenzentren zunutze machen, zusammen mit der Expertise von Hitachi bei der Produktion und Lieferung von auf Rechenzentren ausgerichteten Geräten, Energielösungen der nächsten Generation und fortschrittlichem IT-Systemmanagement, die einen stabilen Betrieb in Rechenzentrumsumgebungen gewährleisten.

Nxera entwickelt eine Plattform nachhaltiger, hypervernetzter KI-fähiger Rechenzentren in der Region mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 MW, zusätzlich zu den 62 MW bestehender Kapazitäten in Singapur.

Kombinieren Sie die GPU-Plattform von Singtel mit der KI-Expertise von Hitachi, um Unternehmensanwendungen zu entwickeln: Hitachi wird die Nutzung von Singtels GPUaaS für seine internen KI-Anwendungen und -Workloads prüfen. Dies würde es Hitachi ermöglichen, ergänzende Singtel-basierte Vorteile zu verifizieren, die Hitachis hochleistungsfähiges maschinelles Lernen, generative KI und andere digitale Technologien und Lösungen verbessern können. In der Folge könnten beide Unternehmen energieeffizientere Methoden definieren, die die Nachhaltigkeitsziele eines jeden Unternehmens voranbringen könnten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse von Hitachis interner GPUaaS-Verifizierung können die Unternehmen auch die gemeinsame Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen erkunden, die Hitachis Know-how, einschließlich seiner generativen KI-Technologien und -Plattform, mit der GPU-Cloud und der Paragon-Plattform von Singtel kombinieren. Ziel ist es, die Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten für Kunden sowie den Verwaltungs- und Bereitstellungsaufwand für KI-Anwendungen weiter zu reduzieren.

Über Singtel

Singtel ist ein führender asiatischer Kommunikationstechnologiekonzern, der Konnektivität der nächsten Generation, digitale Infrastruktur und digitale Geschäftsbereiche betreibt, einschließlich des regionalen Rechenzentrumszweigs Nxera und des regionalen IT-Dienstleistungszweigs NCS. Der Konzern ist in Asien, Australien und Afrika vertreten und erreicht über 780 Millionen Mobilfunkkunden in 21 Ländern.

Für Privatkunden bietet Singtel ein komplettes und integriertes Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Mobilfunk, Breitband und Fernsehen. Für Unternehmen bietet Singtel ein komplementäres Angebot an Lösungen für die Mitarbeitermobilität, Datenhosting, Cloud, Netzwerkinfrastruktur, Analysen und Cybersicherheit.

Singtel hat sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben und nutzt die Technologie, um neue und aufregende Kundenerlebnisse zu schaffen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und eine nachhaltigere, digitale Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.singtel.com.

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt den Bereich Social Innovation voran und schafft eine nachhaltige Gesellschaft durch den Einsatz von Daten und Technologie. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur "Digital Systems Services" Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; "Green Energy Mobility" Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und "Connective Industries" Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch eine gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 (bis 31. März 2023) betrug 10.881,1 Milliarden Yen, mit 696 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 320.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

