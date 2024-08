Marktschorgast / Düsseldorf (ots) -Ob Luxusliner oder Campervan, ob 3,5- oder 5,5-Tonner: Erleben Sie die besondere Vielfalt und die Stärken der gesamten Groupe Pilote unter einem Dach! Wann und wo das geht? Beim Caravan Salon 2024 in Düsseldorf. Denn hier sind alle Marken der Groupe Pilote unter einem Dach in Halle 17 live zu entdecken. Neben den 19 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 11 Yucon Microlinern warten in der Halle 17 auch die neusten Wohnmobile von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp darauf, erkundet zu werden. Knapp 70 Modelle der Groupe Pilote werden zu sehen sein."Vom hochwertigen, kostengünstigen Campervan bis hin zum autarken, vollintegrierten Luxusmodell: Mit den Marken Joa Camp, Pilote, Le Voyageur und natürlich FRANKIA und Yucon beweisen wir in allen relevanten Segmenten unsere Stärken. So können wir vielfältige Zielgruppen abdecken - vom preisbewussten Einsteiger über die Familie bis hin zum anspruchsvollen Luxus-Reisemobilisten." Patrick Guilloux, CEO der Groupe PiloteFRANKIA Highlight - NOW in drei StylesMit 19 Neuheiten, Topsellern und Highlights zeigt FRANKIA die komplette Bandbreite seines Portfolios. Vom innovativen 3,5-Tonner NOW, der erstmals in drei Styles zu sehen sein wird, über den integrierten NEO BLACK LINE bis zum neu konzipierten Luxusliner TITAN gibt es bei FRANKIA für jedes Bedürfnis das passende Reisemobil. www.frankia.com (http://www.frankia.com)Yucon Highlights - Microliner V-city und K-peakOb kompakter Campervan auf Renault Trafic, besonderer Grundriss auf Fiat Ducato oder luxuriöser Microliner auf Mercedes-Benz-Basis - mit 11 Fahrzeugen zeigt auch Yucon, was für freiheitsliebende Camper alles möglich ist. Highlights: die Weltpremiere des Yucon V-city und der Offroad-Topseller Yucon K-peak, zwei besondere Editionen des Yucon auf Sprinter-Basis. www.yucon.de (https://www.yucon.de)PiloteOb Vollintegrierte, Teilintegrierte oder Campervans - Familienreise, Abenteuertrip oder Citytour: Für jeden Wunsch gibt es den passenden Pilote. 22 Fahrzeuge unterschiedlichster Baureihen gibt es während des Caravan Salon 2024 in Halle 17 zu sehen. Highlights: das neue Innenraumdesign in allen Modellen, die Premiere des Pacific P720U, ein teilintegrierter mit Rundsitzgruppe, und drei Modelle der beliebten Atlas-Reihe. www.wohnmobil-pilote.de (https://www.wohnmobil-pilote.de)Joa CampJoa ist jung, bunt, frisch und perfekt für Einsteiger geeignet. Die französische Marke ist spezialisiert auf Campervans und Teilintegrierte, die - wie der Name schon besagt - "Joa = Freunde" ins Reisen bringen. Mit acht Modellen, einem brandneuen Design-Update und neuen Features zeigt sich Joa Camp auf dem Caravan Salon 2024. www.joa-camp.com (https://www.joa-camp.com)Le VoyageurMit neun Modellen präsentiert Le Voyageur jede Menge Eleganz und Schick aus Frankreich. Highlight: die edle Baureihe Héritage auf Mercedes-Benz-Basis. www.wohnmobil-levoyageur.de (https://www.wohnmobil-levoyageur.de)Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Stefanie Leupold | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5850857