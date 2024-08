Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das Bonner Unternehmen Scanbot SDK hat bekannt gegeben, dass sein Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/barcode-scanner-sdk/?utm_source=prnewswire.com&utm_medium=sponsored_content) nach neuesten Verbesserungen an der Engine nun bis zu 26 Barcodes pro Sekunde scannt. Das entspricht 0,04 Sekunden pro Barcode, womit die vorherige Scan-Geschwindigkeit von 0,2 Sekunden deutlich unterboten wird.Diese Leistungssteigerung ist das Ergebnis kontinuierlicher Verbesserungen an dem Machine-Learning-Modell und den Computer-Vision-Algorithmen, auf denen das SDK aufbaut. Das Entwicklungsteam von Scanbot SDK konzentrierte sich dabei nicht nur auf die Geschwindigkeit, sondern auch auf die Präzision der Scans, etwa bei schlechter Beleuchtung."Die Geschwindigkeit, mit der wir Barcodes scannen, ist nur einer von vielen Qualitätsfaktoren", so Eduard Frank, CTO bei Scanbot SDK. "Von einer Unternehmenslösung erwarten sich unsere Kunden zu Recht, dass sie unter jeglichen Bedingungen möglichst perfekte Ergebnisse liefert."Wie gut dieser Ansatz funktioniert, zeigte sich bei einem aufwendigen Experiment, bei dem das Team das Barcode Scanner SDK auf Herz und Nieren prüfte: Auf einem Fließband brachte es 34 Barcodes mit unterschiedlichen Werten an. Diese liefen anschließend 10 Sekunden lang in hoher Geschwindigkeit an einem mit dem SDK ausgerüsteten iPhone vorbei. Das Ergebnis: 260 Barcode-Scans, ohne einen einzigen Aussetzer. Auf YouTube veröffentlichte das Unternehmen ein Video des Experiments (https://www.youtube.com/watch?v=C0A0F8cGz9Y).Zu den Markenzeichen des Scanbot Barcode Scanner SDK gehört neben der Geschwindigkeit und Präzision auch die einfache Integration in bestehende Software. Dank durchdachter Dokumentation und direktem Support durch das Entwicklungsteam ist dies in weniger als einer Stunde möglich. Mit der kürzlich eingeführten RTU UI v.2.0 (https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-der-neuen-rtu-ui-v2-0-des-scanbot-sdk-ist-die-integration-von-barcode-scanning-in-mobile-anwendungen-einfacher-denn-je-302078617.html) reduziert sich der Zeitaufwand auf wenige Minuten. Mit diesen vorkonfigurierten, einfach zu implementierenden UI-Komponenten lässt sich rasch ein intuitives Scanning-Interface bauen.Eduard Frank ist stolz auf die Errungenschaften seines Engineering-Teams: "Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie wichtig die Code-Qualität und eine gut strukturierte Dokumentation für eine reibungslose Integration sind. Daher stellen wir sicher, dass unser Produkt nicht nur leistungsfähig ist, sondern auch bei den Entwicklungsteams unserer Kunden gut ankommt."Über Scanbot SDKScanbot SDK (https://scanbot.io/?utm_source=prnewswire.com&utm_medium=sponsored_content) bietet schnelle und zuverlässige mobile Lösungen zur Datenerfassung für iOS, Android, Windows, Linux und Web. Mit der Scanbot SDK-Technologie können Unternehmen die langsame und fehleranfällige manuelle Dateneingabe eliminieren und so ihre Kosten senken. Mehr als 250 Unternehmen weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK für Milliarden von Scans pro Jahr.Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044, press@scanbot.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2487894/Scanbot_SDK_Scanning_Speed.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2487893/Scanbot_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-erreicht-erstmals-scan-geschwindigkeit-von-0-04-sekunden-pro-barcode-302229280.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091711/100922334